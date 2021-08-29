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Байден может поставить Зеленскому сложные вопросы о защите иностранных инвестиций

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Байден может поставить Зеленскому сложные вопросы о защите иностранных инвестиций
Фото: Reuters

Заявления украинской власти, в частности Президента Украины, о привлекательности нашей страны для инвестиций категорически не соответствуют действительности.

Об этом пишет Голос.Инфо.

Что особенно опасно, по мнению директора Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. А. Никонорова Сергея Пархоменко на кануне визита Владимира Зеленского в США, где должна состояться встреча с его коллегой Джо Байденом.

"Украина станет привлекательной для инвесторов и комфортной для жизни, если обеспечит гражданам свободу, порядок и безопасность" – говорится на сайте президента Украины.

Произнесены они (эти слова об инвестициях, прим. ред) были как раз накануне визита в США, где Зеленский должен встретиться со своим коллегой Джо Байденом. Озвучивая свое заявление, президент Украины либо сознательно врал, либо же реально демонстрировал, насколько он не в теме относительно ситуации с иностранными инвесторами.

"Ведь в течение лета ведущие мировые, не говоря уже о украинские СМИ облетела информация, как Игорь Коломойский, на канале которого он и сделал вышеупомянутое заявление, пытается забрать бизнес канадского инвестора Майкла Юрковича, как олигарх не дает подключиться солнечной электростанции Майкла в Никополе к электросети, осуществляя таким образом давление на предприятие, оставляя его без прибыли, а работники без зарплаты", - подчеркивает эксперт.

"СНБО, которое возглавляет именно президент, вводит накануне визита Зеленского санкции против Андрея Деркача. Это, конечно, хорошо. Но как насчет санкций против Коломойского? Если действительно президента так волнует инвестиционная привлекательность Украины, то в ситуации с Юрковичем и компанией TIU Canada Зеленский точно должен был бы сказать следующее: "Коломойский получит по рукам!". Но пока об этом от президента – ни пары из уст."- делает он неутешительный вывод.

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