"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички

Фото: Елена Луценко

Ежедневно на железнодорожную станцию ​​Полтава-Южная прибывает пригородная электричка Лозовая-Полтава. Ней на местный рынок приезжают десятки людей из ближних от города сел. Привозят на рынок "Южный" у вокзала выращенные на огородах овощи, фрукты, ягоды, молоко, творог, сметану, мед, цветы, травы.

В 6:30 на перроне пусто. Работница вокзала большой метлой убирает окурки.

"Сельская электричка будет ближе к семи. Ежедневно ездит. Из нее выйдет много торгашей. Будут лететь бегом на базарчик вот за углом. На вокзале им запрещено торговать", - говорит с улыбкой.

В 6:42 прибывает пригородный поезд. Из него начинают выходить люди с мешками, сумками, ведрами. Их некоторых торчит зеленый лук, цветы, видно банки и пластиковые бутылки с молоком. Многие женщины старшего возраста. С трудом переносят тяжелые сумки через три ряда путей. Направляются в сторону рынка.

Автор: Елена Луценко Пригородный поезд Лозовая-Полтава прибывает в 6:30

Одна - с лилиями в ведре - отделяется от толпы.

"Я хочу обойти возле туалета, у меня хрупкий товар. Там людей поменьше. Потому что щас там будет очень много народа - поломают. Самое большее торговать будем два часа. Одни люди будут возвращаться этим самым поездом в 8:15. Еще кременчугский в 9, - рассказывает 58-летняя Екатерина из села Копылы. - Здесь на базарчике есть все. И петрушка и чеснок, и картошка, ягоды, яйца, молоко. Этот поезд привозит людей с Машевки, Селещины, Карловки. Товар у них дешевле. У меня есть цветы по 5 и 10 гривен, эти подороже - по 25. Это лилии и лилейнички".

Сейчас пенсионерам проезд бесплатный. А вот 22 числа будет платный, людей станет меньше

На "Южном" - несколько рядов деревянных столов и павильонов. Люди с электрички вынимают банки с молоком, раскладывают пучки укропа, выставляют ягоды на прилавках.

Многим места не хватило, поэтому рынок продолжился метров на 20 в парк. Раскладывают товар на земле.

На рынок сходится толпа покупателей.

На входе женщина продает малину по 30 грн за литровую банку. Напротив нее другая раскладывает домашние печеные пироги с вишнями, творогом, капустой и картофелем по 11 грн за штуку.

"Держу две коровы. Литр молока по 17 гривен продаю. Еще огурчики привезла, - коротко стриженая женщина лет 50 на деревянный стол стелет разноцветную простыню. С синей сумки достает "полторушку" с молоком. - Я сама с Кашубовки. Такая хорошая эта электричка наша. В 6:15 она у нас на остановке Портновка. За час хочу все продать, чтобы не тянуть снова домой эти бутылки".

Автор: Елена Луценко Литр домашнего молока на рынке стоит 17 гривен

Рядом женщина в красном фартуке режет прямоугольник творога. 1 кг стоит 80 грн.

"Берите вот, пробуйте сыр. Домашний, настоящий. Яйца по 30 гривен еще есть. Как долго не будете ходить, то оставлю вам", - говорит женщине, которая спрашивает цены.

Полтавчанка 58-летняя Валентина Кашуба пробует сыр с ножа.

"Здесь все есть, хочу быстро купить и поехать на работу, - Валентина говорит жуя. - Юля, оставь мне завтра хлибинку эту по 10 гривен, - кричит продавщице пирогов и все время быстро идет между рядами. - Цены нормальные. Они, бабушки, спешат на поезд, быстро уступают. Спродуються и погнали. Я и сметану здесь беру, и молочку всю, и овощи. Все домашнее. Они уже не на полу торгуют, уже на лавочках. Мне здесь нравится. Я здесь постоянный клиент уже много лет".

Две пенсионерки продают ежевику. За пол-литровую банку просят 15 грн, за литровое ведерко - 30 грн.

Автор: Елена Луценко На торговлю у людей из пригородных сел есть два часа до следующей электрички

"Это в саду моем растет. Попробуйте, какая вкусна. Я с Никольского, - приглашает Наталия Михайловна, 60 лет. У банок с ягодами в срезанной пластиковой бутылке букет желтых ромашек по 10 грн. - Стараюсь каждый день ездить, пока ничего не мешает. После 9 здесь уже нечего делать, все раскупят. Здесь еще есть люди с Воронина и Вакуленец, они приезжают автобусами, велосипедами, а то и машиной. Люди скупят все за час, потому что на нашем рынке дешевле".

"Здесь и перекупщики скупаются, а потом продают все на рынках по всей Полтаве. Врут потом людям, что они сами вырастили. А мне некогда тут стоять", - добавляет женщина с Никольского, имени не говорит. Продает огурцы с собственного огорода по 10 грн/кг. Пофасований в пакеты зеленый горох, фасоль, арахис, сушеные яблоки - тоже по 10 грн.

"Мы привозим то, что у нас лишнее. Свою камеру уже загрузила ягодами, чего бы не принести на рынок. Вот спаржевая фасоль по 9 гривен и свекла по гривне за штуку. Здесь и молочку, и ягоды, и овощи привозят. Что дома есть. В основном все такие, что сажают огороды себе, а лишнее продают. Чтобы нопейка какая-то была. Пенсия маленька, смешная. А коммуналка какая? Сейчас идет на выживание, так и трех тысяч нету. Сейчас пенсионерам проезд бесплатный. А вот 22 числа еще будет платный на электричку, то людей меньше станет. Будет невыгодно: отдай 30 за проезд, местовое на рынке не менее десятки", - добавляет Наталья Михайловна.

Автор: Елена Луценко На торговлю у людей из пригородных сел есть два часа до следующей электрички

Далее на прилавке лежит кроличья тушка.

"Берите кролика, 120 за килограмм. Этот будет на 225 гривен. Весит кило 884. Я с Вакуленец, новостроения. У меня деткам покупают кроликов. В них жира нет, молоденькие", - рекламирует продавец свой товар.

С двумя клетчатыми сумками между рядами ходит мужчина в маске.

"Сюда с 7 до 8 надо приходить. Я сам военнослужащий, Полтавское училище связи заканчивал. Участник боевых действий. У меня дочь, 37 лет. Имени моего не пишите, хоть я никого и не боюсь. Дело в том, что рынок очень хороший. Цена нормальная. У нас на Отеле и на Браилках (микрорайоны Полтавы на другом конце города - Gazeta.ua) цены сумасшедшие. Многие перекупщики оптом здесь закупаются и там торгуют втридорога", - рассказывает мужчина. Далее идет к невысокой женщины, которая ждет его у больших сумок.

"Домашнее яйцо, десять гривен за десять штук. Все свое, свеженькое", - говорит бабушка, которая разложила яйца на газете на земле.

-"Да можно и 8", - говорит женщина и покупает 2 десятка.

Автор: Елена Луценко На торговлю у людей из пригородных сел есть два часа до следующей электрички

Далее продают лисички по 60 грн за 600-граммового ведерко.

Продавщица из пригородного села Крутой Берег просит за голубику 280 грн.

-"Это своя голубика, растет в саду. У нас самая дешевая в городе. Сколько скажете, столько и взвешу. Ягода очень хорошая. Но выращивать ее трудно, на 5-й год только родит".

"Заберите огурцы за 9 гривен и я пойду домой, чтобы не стоять. Это же свое, я на велосипеде привез с Дублянщины", - кричит мужчина к покупателям. Перед ним на земле две кучи огурцов.

Смородина на рынке стоит 30 грн, крыжовник - по 20 грн за литровую банку, пучок укропа - 2,5 грн, петрушка - 3 грн, 5 кабачков - 4 гр., Стакан зеленого молодого гороха - 10 грн, чеснок - 30 грн/кг , красная смородина - 20 грн за 1 л.

Автор: Елена Луценко На торговлю у людей из пригородных сел есть два часа до следующей электрички

Пучок полевого тимьяна можно купить за 5-20 грн

"Щебрец свежайший. За Новыми Санжарами есть село Лищиновка, я там живу. Хожу в степь, собираю травы. А нет ли у вас без сдачи? Шелковицу крупную сладкого возьмите по 7 гривен, - говорит Галина Ефремовна Чакыр, 72 года. - Я буду еще в субботу. Каждый день мне трудно в 3 часа вставать. Пока же доберусь до поезда. Посушите, но не на солнце. Лучше в тени. От кашля очень целебен. Залить кипятком и пить зимой".

Домашнее яйцо, десять гривен за десять штук. Все свое, свеженькое

В 8:45 рынок заметно пустеет. Продавцы снижают цены, чтобы идти на вокзал налегке.

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"Молоко теплое, здоеное в 5 утра с коровки. А можно и вечернее взять. Литр по 17 гривен. Трехлитровую банку отдам за 48. Если вы здесь часто бываете, то могу дать и банку, а завтра принесете", - продавщица вытирает ее полотенцем.

Пенсионерка из села Терешки начинает собирать нераспроданные букеты цветов в сумку.

"Здесь есть все, шо вы хотите: и малина, и крижовник, и картофель, и свекла, и морковь. Только приезжайте раньше, если хотите что-то купить. Мой основной товар - цветы. У меня весь двор ними засажен. Вот еще добавила набор для консервации огурцов или помидоров за 10 гривен. Там есть и чесночок, и укропчик, и листочки хрена. Петрушка по 5 гривен. Букет из желтых ромашек и лилий по 10 гривен. Денежное дерево вот возьмите за десятку. Вот еще цветок Хоста - сажать в тени, на солнце нельзя", - рассказывает женщина.

Автор: Елена Луценко

Торговцы мясом остаются торговать, потому что приехали машиной. Цены на свинину у них от 115 грн/кг. Балык - 120 грн. Сало по 100.

Самой популярной электричкой Киевщины является Киев-Фастов. Из столицы ежедневно курсирует восемь рейсов. Билет до конечной станции в одну сторону стоит 25 грн. В поезд с шести вагонов набивается в среднем до 500 пассажиров. Это больше всего среди всех других пригородных поездов, рассказали Gazeta.ua проводники на вокзале.