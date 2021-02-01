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АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо

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АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо
В среднем за выходные цены выросли на 53 коп/л. Фото: pexels.com

В Украине за выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо. Подорожание произошло в пределах 0,2-1 грн/л.

По состоянию на 1 февраля средняя цена бензина А-92 по стране составила 25,43 грн/л. А-95 подорожал до 26,47 грн/л, ДТ - до 25,86 грн/л. В среднем за выходные цены выросли на 53 коп/л, сообщает Enkorr.ua со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

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"Овис" и ZOG подняли стоимость топлива на 0,94-1 грн/л. На 50 коп/л подняла цены сеть "Рур Групп". В сети WOG все виды топлива подорожали на 50 коп/л: А-92 - до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л, ДТ - до 28,99 грн/л.

На станциях Glusco бензины и ДТ подорожали на 40 коп/л: А-92 - до 25,75 грн/л, А-95 - до 27,75 грн/л, ДТ - 26,75 грн/л. Топливо в сети Shell подорожало в среднем на 38 коп/л: А-92 - до 26,57 грн/л, А-95 - до 28,24 грн/л, ДТ - до 27,32 грн/л.

На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, "Параллель", SUN OIL, Motto, Mango и "Нефтек" цены на топливо выросли на 10-60 коп/л.

Самая консолидированная сеть группы "Приват" подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В Украине началось подорожание топлива. Ценники увеличились на гривну. Вечером 27 января сети АЗС группы "Приват" повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

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