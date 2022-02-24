АЗС ограничивают продажу топлива на одно авто

АЗС ОККО и WOG ограничивающие продажу топлива на одно авто. Фото: pixabay.com

АЗС ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на одно авто до 20 литров.

Об этом сообщили пресс-службы компании, информирует "Украинская правда".

"Для возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры компания приняла решение ограничить объем заправки - до 20 литров. То есть 20 литров - это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", - отметили в ОККО.

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Кроме того, транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

Аналогичное сообщение сделать в WOG - они тоже ограничивают заправки до 20 литров на одно частное авто и будут пускать спецслужбы без очередей.

Сегодня, 24 февраля, Россия развязала полномасштабную войну против Украины.