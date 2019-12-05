АЗС обязали снизить цены на топливо

В июне-ноябре 2019 средние оптовые цены на бензин А-95 и дизельное топливо упали на 20%. Фото: poltava365.com

Крупные сети автозаправок получили обязательные рекомендации по снижению цен на бензин и дизельное топливо от Антимонопольного комитета Украины.

Это решение касается сетей АЗС WOG, OKKO, "Укрнафта", AMIC, Shell, Socar, UPG и Glusco, сообщили на сайте комитета.

В июне-ноябре 2019 года средние оптовые цены на бензин А-95 и дизельное топливо упали на 20%, курс доллара - на 12%. Также снизились розничные цены на бензин в ряде сетей АЗС на 5-5,6%. Но указанные АЗС цены на топливо не снижали.

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"АМКУ принял следующие обязательные к рассмотрению рекомендации компаниям принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке", - написали в сообщении.

Антимонопольный комитет дал АЗС время к 15 декабря 2019 года для того, чтобы отчитаться о выполнении рекомендаций.

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