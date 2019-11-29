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пятница, 29 ноября 2019 17:01

На сколько подорожал автогаз за неделю: цены

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За неделю - с 22 по 29 ноября автогаз подорожал на 45 коп./л.

На 29 ноября в среднем стоит 12,13 грн/л, передает enkorr.

Автор: enkorr
  Дороже всего автогаз продает сеть Socar - 13,02 грн/л.
Дороже всего автогаз продает сеть Socar - 13,02 грн/л.

По Украине больше всего цены выросли в Киеве, Полтавской и Черниговской областях.

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Дороже всего автогаз продает сеть Socar - 13,02 грн/л. На АЗС WOG топливо стоит 12,84 грн/л. Дешевле всего приобрести автогаз на АЗС Marshal - 11,30 грн/л.

Автогаз в рознице подорожал, потому выросли оптовые цены. С начала ноября в группе автогаз подорожал 10% - до 19 800 грн/т.

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29
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