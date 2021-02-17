Автосалонам разрешили регистрировать новые авто и выдавать номерные знаки

Покупателю автомобиля достаточно написать соответствующее заявление. Фото: pexels.com

Кабинет министров принял решение разрешить автосалонам проводить регистрацию новых автомобилей и выдавать номерные знаки и техпаспорт.

При желании оформить регистрацию в автосалоне, покупателю автомобиля достаточно написать соответствующее заявление, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

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"Кабмин своим решением предлагает ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт", - написал премьер.

Для предоставления услуги регистрации нового автомобиля, автосалон должен заключить договор с Главным сервисным центром министерства внутренних дел. Процедура заключения договора занимает до 20 дней.

Заказать и восстановить водительское удостоверение можно будет через приложение или портал "Дія".