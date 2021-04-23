Автоматическое начисление пенсий запустили в Украине: как это работает

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 270
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 333
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 405
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 864
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 288
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 207
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 414
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
Фото
Все фото
7
5
5
13
6
&quot;Украинки ежедневно выживали с работы &quot; - опыт работы в Польше
"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
&quot;Неделю пыталась забрать заработанное&quot; - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 405
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1044
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 270
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 54
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
пятница, 23 апреля 2021 19:30

Автоматическое начисление пенсий запустили в Украине: как это работает

  Комментировать
Автоматическое начисление пенсий запустили в Украине: как это работает
Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначения пенсий для будущих пенсионеров. Фото: fotokanal.com

Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсий для будущих пенсионеров.

Сервис позволяет заблаговременно подать информацию, необходимую для назначения пенсии. Лично обращаться в органы Фонда не нужно, пенсия будет назначена при достижении пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Человеку, который еще не является пенсионером, нужно сделать следующие шаги:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсии будут выплачивать банки: эксперты оценили плюсы и минусы

• авторизироваться на вебпортале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (кэп);
• заполнить анкету-заявление (в частности информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);
• прикрепить отсканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);
• подписать анкету-заявление кэп;
• прислать анкету-заявление в орган Фонда.

Предоставленная информация будет заблаговременно проверена, и при достижении пенсионного возраста заявитель получит СМС-сообщение или сообщение в личном кабинете о назначение пенсии, дату, с которой она назначена, размере назначенной пенсии.

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий. С 1 сентября деньги будут перечислять исключительно на банковскую карточку. Все пенсионеры должны оформить ее к тому времени. Тем, кто не успеет или не захочет этого сделать, автоматически переведут пенсию в одно из финучреждений, по обращению Пенсионного фонда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автоматическое начисление пенсий запустили в Украине: как это работает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Каждую минуту чеканят 550 монет

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 31538
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 20322
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 13032
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 10233
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6634
Экономика
"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
7
 Просмотров: 207
СНБО призвали ввести санкции против Фирташа
СНБО призвали ввести санкции против Фирташа Просмотров: 261
Аудит Covid-фонда выявил нарушений почти на полмиллиарда
Аудит Covid-фонда выявил нарушений почти на полмиллиарда Просмотров: 288
Импортные овощи заполонили прилавки магазинов
Импортные овощи заполонили прилавки магазинов Просмотров: 153
Газ подорожает вдвое - прогноз НБУ
Газ подорожает вдвое - прогноз НБУ Просмотров: 819
Больше всего комментируют
22
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
4
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
Голосов: 26403
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть