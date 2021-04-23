Автоматическое начисление пенсий запустили в Украине: как это работает

Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначения пенсий для будущих пенсионеров. Фото: fotokanal.com

Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсий для будущих пенсионеров.

Сервис позволяет заблаговременно подать информацию, необходимую для назначения пенсии. Лично обращаться в органы Фонда не нужно, пенсия будет назначена при достижении пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Человеку, который еще не является пенсионером, нужно сделать следующие шаги:

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• авторизироваться на вебпортале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (кэп);

• заполнить анкету-заявление (в частности информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

• прикрепить отсканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);

• подписать анкету-заявление кэп;

• прислать анкету-заявление в орган Фонда.



Предоставленная информация будет заблаговременно проверена, и при достижении пенсионного возраста заявитель получит СМС-сообщение или сообщение в личном кабинете о назначение пенсии, дату, с которой она назначена, размере назначенной пенсии.

Кабмин изменил порядок выплаты пенсий. С 1 сентября деньги будут перечислять исключительно на банковскую карточку. Все пенсионеры должны оформить ее к тому времени. Тем, кто не успеет или не захочет этого сделать, автоматически переведут пенсию в одно из финучреждений, по обращению Пенсионного фонда.