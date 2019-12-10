Автогаз подорожает на 4-5 грн/л: почему цена может вырасти

Автогаз на АЗС подорожал из-за роста оптовых цен. Фото: Depositphotos

За последний месяц автогаз на заправках подорожал почти на 1 грн/л. В среднем стоит 12,4 грн/л.

Крупные сети предлагают еще большую цену. На АЗС WOG автогаз продают по 13,13 грн/л, ОККО - 13,21 грн/л, Socar - 13,22 грн/л, пишет ubr.ua.

Автогаз подорожал из-за роста оптовых цен. За последние полтора месяца цены выросли на 30%. Это связано с дефицитом ресурса на европейском рынке.

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Ситуация с розничной стоимостью автогаза будет зависеть от закупочных цен, курса доллара и возможной корректировки акцизов на газ и бензин в следующем году.

В Ассоциации сжиженного газа руководство страны призвали не допустить пересмотра ставок акцизного налога на сжиженный газ. Иначе цены на заправках могут вырасти на 4-5 грн/л.

Крупные сети автозаправок получили обязательные рекомендации по снижению цен на бензин и дизельное топливо от Антимонопольного комитета Украины. Это решение касается сетей АЗС WOG, OKKO, "Укрнафта", AMIC, Shell, Socar, UPG и Glusco, сообщили на сайте комитета.