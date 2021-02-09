Автогаз и бензин подорожают на этой неделе

По прогнозам аналитиков, автогаз на этой неделе тоже подорожает. Фото: unsplash.com

Автомобильное топливо в Украине продолжит дорожать, поскольку цена на нефть взлетела до $60 за баррель.

Цены на бензин и дизель уже выросли на 40 коп/л. Впрочем, они все еще соответствуют нефти по $53-55. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие недели бензин подорожает еще на 22-24 коп/л, пишет "Сегодня".

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По прогнозам аналитиков, автогаз на этой неделе тоже подорожает. Рост составит 75-80 коп/л. То есть в среднем цена поднимется почти до 15 грн/л.

В Украине резко выросли цены на бензин. Так, с декабря 2020-го по январь 2021-го, бензин подорожал на 1,27 грн/л, а дизель - на 1,30 грн/л.