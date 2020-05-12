Авиаперевозчик собирается возобновить регулярные рейсы в Польшу

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует уже в мае открыть рейсы из Харькова в европейские города. Фото: pixabay.com

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует уже в мае открыть рейсы из Харькова в европейские города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на официальном сайте компании.

В частности, уже 24 мая авиаперевозчик собирается организовать перелет из нашего города во Вроцлав. Стоимость путешествия составит от 1349 грн при наличии Wizz Discount Club. Отметим, что ранее Польша продлила запрет на авиасообщение до 23 мая. А в последний день весны харьковчане смогут добраться до немецкого промышленного центра Дортмунд. Что касается других направлений, то их хотят запустить в начале лета. Первый перелет в Катовице планируют провести 1 июня, в Вену и Будапешт - через два и три дня соответственно.

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Czech Airlines в мае намерена перезапустить полеты из Праги в Киев и Одессу в числе первых направлений. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика. В частности, рейсы Прага - Киев должны начаться с 24 мая, когда закончится действие карантина, установленного правительством Украины.