Avellana Gold открыла новую фабрику в Закарпатье

Международная компания Avellana Gold, которая инвестирует в разработку Мужиевского месторождения полиметаллов в Закарпатье, построила новую фабрику и восстанавливает шахты. Также инвестор внедряет масштабный проект для восстановления экологического состояния в регионе.

Инвестиционная компания Avellana Gold показала новую фабрику на Мужиевском месторождении полиметаллов

Последний раз Мужиевское месторождение полиметаллических руд функционировало более 10 лет назад. Компания Avellana Gold, которая в 2016 году начала инвестировать в месторождение, построила современный инженерный объект для безопасности и экологичности дальнейших работ по добыче.

"Первая часть реализации нашего проекта - это масштабный экологический проект, ведь благодаря специальной технологической схеме отвалы будут очищены на 85-90% от тяжелых металлов. А замкнутый цикл производства позволит повторно использовать 85% воды от нужного количества", - рассказал Андрей Смолин, председатель украинского представительства компании Avellana Gold.

Инвестиционная компания Avellana Gold показала новую фабрику на Мужиевском месторождении полиметаллов

Во время следующего этапа инвестиционного проекта Avellana Gold полностью возобновит работу Мужиевского месторождения. Современная обогатительная фабрика снизит потребности страны в импорте цинка, свинца и драгоценных металлов.

"С производственной мощностью проекта Avellana Gold 500 тыс. тонн в год, объемы реализации цинка полностью перекроют импорт свинца в Украине и на более 50% - импорт цинка. Эффективность добычи драгоценных металлов увеличится почти в десять раз по сравнению с предыдущим проектом разработки Мужиевского месторождения" , - отмечает Андрей Смолин.

Инвестиционная компания Avellana Gold показала новую фабрику на Мужиевском месторождении полиметаллов

Запуск обогатительной фабрики обеспечит работой около полутысячи жителей региона. "Одно из направлений работы Avellana Gold - это развитие местных общин, улучшение инфраструктуры, а также уплата налогов в местный и государственный бюджеты от 3,5 млн долларов в год. В частности это плата за пользование недрами, из которой почти 1 млн долларов останется в местном бюджете и еще до 500 тыс. поступит от налога на прибыль. В целом прогнозируемые фискальные платежи работающего предприятия - на уровне 10 млн долларов в год", - подчеркивает Андрей Смолин.

Avellana Gold - международная инвестиционная компания, занимающаяся разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и странах Восточной Европы. В 2016 году компания возобновила реализацию проекта Мужиивского месторождения. Общий объем инвестиций - более 150 млн долларов. Компания приобрела предприятия "Карпатская рудная компания" и "Западная геологоразведочная компания", обладающих специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовский месторождения).