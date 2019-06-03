Аудит Укроборонпрома обнаружил халатность военных

Автор: ukroboronprom.com.ua На бронитанкових заводах обнаружили нарушения

Военное имущество, принадлежащее Министерству обороны Украины, хранится на открытых площадках. Из-за этого происходит коррозия металла и разрушение составных частей бронетехники, говорится в отчете Государственной аудиторской службы.

В документе указано, что во время ревизии на Житомирском и Харьковском бронетанковых заводах установлено нарушений финансовой дисциплины на 14,1 млн. грн, которые привели к потерям на сумму 4,8 млн. грн.

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Кроме того, несвоевременное выполнение государственного оборонного заказа военных формирований на Киевском бронетанковом и Николаевском бронетанковом заводе стало основанием для формирования штрафных санкций на сумму 10,6 млн. грн. Эти предприятия также потеряли активы на сумму 20,3 млн. грн за нарушения договорной дисциплины.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 млн грн на финансовый аудит Укроборонпрома.