Арестовали имущество судостроительного завода миллиардера Новинского

Арестовали имущество Николаевского судостроительного завода. Фото: delo.ua

Арестовали имущество целостного имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Прокуратура работает, чтобы привлечь к уголовной ответственности всех лиц, которые искусственно довели до банкротства и участвовали в незаконных сделках с имуществом предприятия.

В декабре 2018 года целостный имущественный комплекс (ЦИК) признанного банкротом НСО "Океан" был продан на аукционе за 122 200 000 грн ООО "Торговый дом Аннона". Формальным владельцем завода является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В ноября 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСО "Океан".

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Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. т. Судозавод имеет в распоряжении, в частности, крупнейший в Европе сухой док, технологические линии по строительству крупнотоннажных судов, а также водную акваторию площадью 42 га.

Экс-президент ПАО "Николаевский судостроительный завод (МСЗ) "Океан", директор ООО "Океан-Судоремонт" Леонид Шумило отвергает причастность к олигархату РФ и" Газпрому" и обвиняет "Смарт-холдинг" Новинского в умышленном доведении предприятий судостроительной отрасли Украины, включая МСЗ "Океан", до банкротства с целью уничтожения.