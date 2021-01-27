Аренда недвижимости в Киеве: назвали самый дорогой и дешевый варианты

Дешевле всего арендовали однокомнатную квартиру площадью 46 кв. м в Деснянском районе за 6,7 тыс. грн/мес. Фото: unsplash

Дешевле всего арендовали однокомнатную квартиру площадью 46 кв. м в Деснянском районе за 6,7 тыс. грн/мес. Самым дорогим объектом стало нежилое помещение на ул. Бессарабской. За него согласились заплатить 84 тыс. грн/мес.

В декабря 2020 года украинцы арендовали столичную недвижимость 215 раз, что на 27% меньше показателей ноября. Уровень расходов на жилье составил $175 тыс., сообщают в агентстве недвижимости "Благовест".

В ценовом диапазоне $500-1000 в месяц провели 40% сделок. Наиболее популярными были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах. В этом сегменте дешевле всего арендовали однокомнатку, расположенную в Шевченковском районе - 15 тыс. грн/мес.

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В ценовом диапазоне от $1 тыс. до $2,5 тыс. в месяц доля сделок составила 22%. Здесь фаворитом стали Печерский и Шевченковский районы столицы. Основной процент сделок пришелся на квартиры, были единичные сделки с домами.

В категории элитных объектов от $2,5 тыс. в месяц доля сделок составила 3%. Здесь в основном предпочитали Печерский и Голосеевский районы. Дешевле в этом сегменте арендовали квартиру, площадью 110 кв. м в Шевченковском районе - 55 тыс. грн/мес.

В 2020 году цены на аренду недвижимости выросли на 11%. Средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла до 3 тыс. грн в месяц.