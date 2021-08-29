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воскресенье, 29 августа 2021 10:13

Арбузный коллапс: цены на ягоду рекордно снизились

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Арбузный коллапс: цены на ягоду рекордно снизились
Арбуз стоит 80 коп / кг. Фото: shutterstock.com

В Украине цены на арбуз достигли самой низкой цены за последние четыре года - 80 коп. за кг. Это ниже в три раза по сравнению с аналогичной датой 2020 года.

Об этом сообщили аналитики аналитической платформы плодоовощного бизнеса East-Fruit.

Цены на арбуз еженедельно бьют рекорды падения и пока еще имеют перспективы снижения, отмечают специалисты.

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"Сейчас средняя оптовая цена на качественный арбуз в производственных регионах Украины не превышает 80 коп/кг, что соответствует всего трем центам США. Это более чем втрое меньше, чем на ту же дату 2020 года, и является самой низкой ценой на эту бахчевую культуру за последние четыре сезона", - говорится в сообщении.

Этим летом сезон арбузов начался с опозданием на две недели, поэтому стартовые цены сначала были выше, чем обычно. 16 июля 2021 года арбуз продавали по 12 грн за кг. За шесть недель оптовая цена обвалилась сразу в 15 раз.

Производители выразили опасения, что собирать арбузы станет просто невыгодно.

Осенью в Украине могут подорожать продукты питания и коммунальные услуги. Подорожание отопления на 40-70% ударит по жителям городов.

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