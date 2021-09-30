Антимонопольный комитет обязали рассмотреть заявление о злоупотреблениях ДТЭК Ахметова

ДТЭК Рината Ахметова подозревают в создании искусственного дифицита. Фото: liga.net

27 сентября Хозяйственный суд Киева приказал Антимонопольному комитету рассмотреть заявление о злоупотреблении монопольным положением группой ДТЭК Рината Ахметова на рынке тепловой электрогенерации.

Приказ о принудительном исполнении решения подписал судья Юрий Пидченко, сообщает "Ліга.нет".

Юридическим сопровождением дела на стороне потребителя занимается "Лига антитраста". Она передала судебные документы Государственной исполнительной службе Минюста для принудительного исполнения.

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"Антимонопольный комитет в последний год-два постоянно отказывался рассматривать заявления потребителей о злоупотреблениях со стороны монополистов. И вот впервые нам удалось в суде доказать, что АМКУ таки должен выполнять свою работу относительно крупнейшего олигарха Украины", - сказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская.

4 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск потребителя Ольги Евстигнеевой в Антимонопольный комитет с требованием рассмотреть заявление по "искусственно созданному ДТЭК дефициту электричества и завышенных ценах зимой 2020-2021". Общественные активисты 11 февраля подали в Антимонопольный комитет заявление о злоупотребление монопольным положением группой ДТЭК Рината Ахметова.