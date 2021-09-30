Антимонопольный комитет обязали рассмотреть заявление о злоупотреблениях ДТЭК Ахметова

 
Ексклюзивы
1/5
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 63
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 198
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Просмотров: 243
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 648
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2205
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1557
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 450
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2250
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1782
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1800
Фото
Все фото
7
3
9
12
16
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Видео
Все видео
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 270
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 2691
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 387
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 585
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1881
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 54
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
четверг, 30 сентября 2021 18:22

Антимонопольный комитет обязали рассмотреть заявление о злоупотреблениях ДТЭК Ахметова

  Комментировать
Антимонопольный комитет обязали рассмотреть заявление о злоупотреблениях ДТЭК Ахметова
ДТЭК Рината Ахметова подозревают в создании искусственного дифицита. Фото: liga.net

27 сентября Хозяйственный суд Киева приказал Антимонопольному комитету рассмотреть заявление о злоупотреблении монопольным положением группой ДТЭК Рината Ахметова на рынке тепловой электрогенерации.

Приказ о принудительном исполнении решения подписал судья Юрий Пидченко, сообщает "Ліга.нет".

Юридическим сопровождением дела на стороне потребителя занимается "Лига антитраста". Она передала судебные документы Государственной исполнительной службе Минюста для принудительного исполнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: тарифы на горячую воду и тепло не будут расти

"Антимонопольный комитет в последний год-два постоянно отказывался рассматривать заявления потребителей о злоупотреблениях со стороны монополистов. И вот впервые нам удалось в суде доказать, что АМКУ таки должен выполнять свою работу относительно крупнейшего олигарха Украины", - сказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская.

4 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск потребителя Ольги Евстигнеевой в Антимонопольный комитет с требованием рассмотреть заявление по "искусственно созданному ДТЭК дефициту электричества и завышенных ценах зимой 2020-2021". Общественные активисты 11 февраля подали в Антимонопольный комитет заявление о злоупотребление монопольным положением группой ДТЭК Рината Ахметова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Антимонопольный комитет обязали рассмотреть заявление о злоупотреблениях ДТЭК Ахметова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Полицейские расстреляли националиста

На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

Как Моуриньо играл против "Зари"

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 14490
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 6165
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 5301
Усик не доволен гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3924
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 3726
Экономика
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
 Просмотров: 81
Небольшая группа людей взяла Украину в заложники - аудитор ЕС
Небольшая группа людей взяла Украину в заложники - аудитор ЕС Просмотров: 855
Назвали сферы, где предлагают самые высокие зарплаты в Украине
Назвали сферы, где предлагают самые высокие зарплаты в Украине Просмотров: 225
Зеленский: тарифы на горячую воду и тепло не будут расти
Зеленский: тарифы на горячую воду и тепло не будут расти 1 Просмотров: 342
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1050
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1050 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
1
В Украине утилизируют 34 тыс. доз вакцины Pfizer
1
Украинских заробитчан депортируют из России
Голосов: 26872
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть