Аналитик объяснил, почему биткоин может обвалиться

Инвесторы в биткоины должны быть настороже. Фото: unsplash

Предыдущие прыжки стоимости биткоина каждый раз заканчивались падением этой криптовалюты.

Крах биткоина - вопрос времени, цитирует аналитика Винса Мартина "Обозреватель".

"Краткосрочные всплески оптимизма, которые мы наблюдаем сейчас, почти всегда сопровождаются разворотом. Я не верю, что на этот раз все будет иначе. Хотя еще неизвестно, насколько крутым будет этот разворот и с какой точки он начнется", - уверен Винс Мартин.

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По его словам, это означает, что инвесторы в биткоины должны быть настороже. Он добавляет, что начало 2021-го очень похоже на конец 2017 года. Тогда биткоин стоил $1 тыс. До декабря он превысил $18 тыс. Но уже в 2018-м криптовалюта обвалилась до $4 тыс.

16 февраля биткоин впервые достиг отметки $50 тыс. Еще на выходных он составлял $49 тыс.