Аналитик объяснил, чего ждать от доллара до конца недели

Национальный банк Украины на 18 ноября установил курс доллара на уровне 24,22 грн. Фото: Depositphotos

На прошлой неделе доллар к гривне подешевел на 1,2-1,5%.

"С понедельника 18 ноября на межбанке доллар продолжил падать, хотя темпы замедлились. К концу недели может опуститься до 24 гривен", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, на межбанке доллар будут торговаться на уровне 23,8 грн. В обменниках наличный курс составит 23,7-24 грн/долл.

Национальный банк Украины на 18 ноября установил курс доллара на уровне 24,22 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.