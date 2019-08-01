Американская торговая палата предлагает создать регулятор для формирования тарифов на ж/д грузоперевозки

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 1566
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2061
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2295
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2790
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 684
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1035
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6354
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5779
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 531
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6354
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2736
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
Просмотров: 2160
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
четверг, 01 августа 2019 14:14

Американская торговая палата предлагает создать регулятор для формирования тарифов на ж/д грузоперевозки

  Комментировать
Американская торговая палата предлагает создать регулятор для формирования тарифов на ж/д грузоперевозки
Фото: Depositphotos

Эксперты компаний-членов Американской торговой палаты в Украине предлагают закрепить функции по установлению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки за профильным регулятором - Национальной комиссией по регулированию транспорта.

Об этом говорится в письме президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, председателю Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, председателю правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову и директору по развитию бизнеса Укрзализныци Андрею Рязанцеву.

Гундер напомнил, что 5 июля Мининфраструктуры опубликовало постановления Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 16 декабря 2009-го № 1392", которым планируется введение автоматической индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины.

Эксперты компаний-членов Палаты проанализировали проект и выразили конструктивные комментарии и предложения.

"Учитывая то, что проект постановления предусматривает право АО "Укрзализныця" автоматически и без обсуждения с бизнес-сообществом ежеквартально увеличивать тарифы на железнодорожные перевозки на уровне прогнозного индекса цен промышленных производителей, эксперты компаний членов Американской торговой палаты в Украине предлагают закрепить функции по установлению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, а также разработку методики их изменения, за профильным регулятором (Национальная комиссия по регулированию транспорта), создание которого предусмотрено программой реформирования железнодорожного рынка для приведения в соответствие международным стандартам ЕС", - сказано в письме.

До момента начала работы контроль за установлением и ежегодным пересмотром тарифов является функцией Кабмина и профильного министерства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американская торговая палата предлагает создать регулятор для формирования тарифов на ж/д грузоперевозки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки

Президент США призвал украинцев остерегаться национализма

В Венгрии разогнали коммунистов

Чиновники противились украинизации

Перевозили камни через океан - как англичане искали золото в Америке

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 60905
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 35498
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 30354
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 1 Просмотров: 17758
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 14547
Экономика
С чем связано укрепление гривны - в НБУ дали объяснения
С чем связано укрепление гривны - в НБУ дали объяснения Просмотров: 414
У Зеленского хотят изменить условия получения субсидии
У Зеленского хотят изменить условия получения субсидии Просмотров: 1035
В Украине вступили в силу спецпошлины почти на все товары с РФ
В Украине вступили в силу спецпошлины почти на все товары с РФ Просмотров: 198
"Метинвест" приблизил зарплаты персонала к восточно-европейскому уровню - Рыженков
"Метинвест" приблизил зарплаты персонала к восточно-европейскому уровню - Рыженков Просмотров: 351
Доллар вплотную приблизился к психологической границе
Доллар вплотную приблизился к психологической границе Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
8
"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Украина запустит рынок земли: в Офисе Зеленского определили дедлайн
Голосов: 21130
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua