Американская торговая палата предлагает создать регулятор для формирования тарифов на ж/д грузоперевозки

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Эксперты компаний-членов Американской торговой палаты в Украине предлагают закрепить функции по установлению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки за профильным регулятором - Национальной комиссией по регулированию транспорта.

Об этом говорится в письме президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, председателю Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, председателю правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову и директору по развитию бизнеса Укрзализныци Андрею Рязанцеву.

Гундер напомнил, что 5 июля Мининфраструктуры опубликовало постановления Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 16 декабря 2009-го № 1392", которым планируется введение автоматической индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины.

Эксперты компаний-членов Палаты проанализировали проект и выразили конструктивные комментарии и предложения.

"Учитывая то, что проект постановления предусматривает право АО "Укрзализныця" автоматически и без обсуждения с бизнес-сообществом ежеквартально увеличивать тарифы на железнодорожные перевозки на уровне прогнозного индекса цен промышленных производителей, эксперты компаний членов Американской торговой палаты в Украине предлагают закрепить функции по установлению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, а также разработку методики их изменения, за профильным регулятором (Национальная комиссия по регулированию транспорта), создание которого предусмотрено программой реформирования железнодорожного рынка для приведения в соответствие международным стандартам ЕС", - сказано в письме.

До момента начала работы контроль за установлением и ежегодным пересмотром тарифов является функцией Кабмина и профильного министерства.