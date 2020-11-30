Алименты и пособие по безработице вырастут: детали

Максимальная помощь по безработице увеличится с 8788 грн до 9080 грн. Фото: unsplash

С завтрашнего дня прожиточный минимум вырастет на 71 грн до 2189 грн.

Это приведет к увеличению минимальной пенсии, алиментов, максимальной помощи по безработице пишет РБК-Украина.

В частности, повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Это означает, что минимальная пенсия вырастет на 57 грн - с 1712 грн до 1769 грн.

Максимальная помощь по безработице увеличится с 8788 грн до 9080 грн.

Гарантированный размер алиментов с одного из родителей зависит от возраста ребенка и составляет половину прожиточного минимума. Так, для ребенка до 6 лет минимальный размер составит 960,5 грн, а для 6-18 лет - 1197,5 грн.

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Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит:

- детей до 6 лет - 1921 грн;

- детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 грн;

- трудоспособных лиц - 2270 грн;

- лиц, утративших трудоспособность - 1769 грн.

В Украине пенсию рассчитывают из показателя средней зарплаты. Однако если в течение 35 лет получать минималку, выплата составит всего 1750 грн.