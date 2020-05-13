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среда, 13 мая 2020 16:10

Акции крупных компаний сейчас можно купить с хорошим дисконтом

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  "Карантинная" паника снизила фондовый индекс S&P 500 более чем на 35%
"Карантинная" паника снизила фондовый индекс S&P 500 более чем на 35%

С марта 2020 года фондовый индекс S&P 500 снизился более чем на 35% - таковы результаты "карантинной" паники на фондовых рынках, вызванной остановкой производства и торговли. Однако для инвесторов сложились идеальные условия – ликвидные активы можно приобрести с наибольшим дисконтом. А после отмены ограничений, цены на акции топовых компаний обязательно "поползут" вверх к своей справедливой стоимости, - сообщает портал "Дело".

Инвестиционные аналитики "Фридом Финанс Украина" Денис Белый и Степан Джус рекомендуют обратить внимание на компании с ИТ, киберспорта и разработки онлайн-игр, ритейлеров и операторов доставки. Вероятно, будут расти акции Alibaba, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), ZOOM.

Среди украинских компаний, довольно перспективным выглядит Мироновский хлебопродукт (МХП) - в 2019 году их выручка выросла на 32% в сравнении с данными в предыдущем году. Это интересный объект для инвестирования с горизонтом 2–3 года.

"Новая почта" - лидер экспресс-доставки в Украине во время карантина. Компания растет на 20% ежегодно, год к году увеличивая свои активы на +22,9%. Корпоративные облигации ООО "Новая почта" с доходностью 14,5% годовых торгуются на бирже ПФТС.

"Укрэксимбанк" — государственный банк, который по объему активов входит в пятерку крупнейших банков Украины. НБУ подтверждает финансовую устойчивость банка и увеличивает лимиты сотрудничества. Владельцы корпоративных еврооблигаций UKREXIMBANK получают 9% годовых в валюте. Ценные бумаги банка торгуются на Украинской бирже и бирже ПФТС, - объясняют Денис Белый и Степан Джус.

Однако, чтобы новичку избежать финансовых потерь при формировании собственного инвестиционного портфеля, необходимо научиться анализировать ситуацию на фондовых рынках - этому можно обучиться на специальных курсах.

"Что бы помочь будущим инвесторам разобраться как работает фондовый рынок, мы организовали в онлайн-режиме бесплатный мастер-класс "Искусство инвестирования". Так же, желающие могут стать слушателями курса "Биржевой университет", где реально в сжатые сроки получить глубокие знания по трейдингу и работе на фондовом рынке. Мастер-класс является бесплатным при условии предварительной регистрации и длится 1,5–2 часа, а учебный 5-дневный курс предусматривает теоретические и практические занятия. Лекторами и спикерами учебных программ являются практикующие инвесторы, сертифицированные эксперты Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, аналитики с опытом 10+ лет", - говорит Денис Белый, аналитик "Фридом Финанс Украина"

Степан Джус, напоминает, что клиенты "Фридом Финанс Украина" могут инвестировать через собственную интернет-платформу компании Tradernet в онлайн-режиме. Платформа позволяет в считанные минуты продавать и покупать акции на крупнейших биржах мира: NASDAQ, NYSE, LSE, Deutsche Boerse, Московская биржа, KASE, ПФТС, АО "Украинская биржа".

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