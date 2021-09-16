Акции Донецкоблгаза передали Нафтогазу

Нафтогаз получил арестованные акции Донецкоблгаза. Фото: РБК

49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" передали в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение приняло правительство на своем заседании, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Нынешнее решение Кабмина обусловлено тем, чтобы предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в регионе. Поскольку, как отмечают в правительстве, существует риск, что не будет обеспечено безаварийную эксплуатацию газораспределительных систем как объектов повышенной опасности", - говорится в сообщении.

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Ранее указанные акций ПАО "Донецкоблгаз" были арестованы Шевченковским районным судом г. Киева по инициативе СБУ.

Спецслужба продолжает документирование противоправных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Донецкоблгаз 6 марта прекратил газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". "Донецктеплокоммунэнерго" остался без поставщика природного газа из-за долгов перед АО "НАК" Нафтогаз Украины ". 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Донецкоблгаз может быть возвращен в госсферы управления в случае выявления нарушений. Владельцами Донецкоблгаза являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории России.