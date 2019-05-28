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вторник, 28 мая 2019 14:47

Ахметов купил очередное облэнерго

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Ахметов купил очередное облэнерго
ДТЭК приобрел 93,9978% акций ЧАО "Киевоблэнерго". Фото: СІВЕРКА

ДТЭК Ахметова получил контроль над ЧАО "Киевоблэнерго".

24 мая Наблюдательный совет компании на заседании уже уволил правления во главе с Владимиром Чернявским, передает Інтерфакс.

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Правда новых членов правления пока не выбрали. Но в подконтрольных ДТЭК электросетевых компаниях правления отсутствует, а оперативным управлением занимается генеральный директор.

В целом в организованный в 2018-м "ДТЭК Сети" входит "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Еще в январе 2019-го ДТЭК планировали сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащих группе VS Energy. В конце апреля компания получила разрешение от Антимонопольного комитета на покупку этих акций. В середине мая ДТЭК приобрел 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" в VS Energy.

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