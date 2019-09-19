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четверг, 19 сентября 2019 16:17

Аграрии будут протестовать против продажи земли иностранцам

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Аграрии будут протестовать против продажи земли иностранцам
Акция аграриев против продажи украинской земли иностранцам запланирована на пятницу. Фото: Delo.ua

В пятницу по всей стране пройдет акция аграриев против продажи украинской земли иностранцам.

Об этом сообщил глава "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дикун после сегодняшней встречи аграриев с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

"Мы хотим привлечь внимание нашего украинского общества, нашей власти для того, чтобы нас услышали, что мы выступаем против допуска на рынок земли Украины иностранцев", - рассказал Андрей Дикун.

Согласно последним заявлениям властей, при открытии рынка земли планируется разрешить покупать землю юридическим лицам, владельцами которых могут быть иностранцы. Именно это может стать "лазейкой", через которую иностранные граждане смогут владеть украинской землей. Ведь неизвестно кто будет конечным владельцем или бенефициаром конкретной фирмы.

Андрей Дикун рассказал, что установление ограничений на приобретение земли негражданами - нормальная мировая практика.

"Например, ни одна из стран Восточной Европы не открывала одновременно свой рынок земли и для физлиц, и для юридических лиц, где учредителями могут быть иностранцы. Повсюду были жесткие ограничения. Чтобы не исчезло село - мы должны сохранить землю для украинцев", - сказал он.

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