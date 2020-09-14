Агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

В агентстве отмечают, что могут как повысить, так и понизить рейтинги Украины в следующем году. Фото: pixabay.com

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B".

Прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.

"В 2020 году экономика Украины сократится на 6%, прежде чем в 2021 году начнется восстановление за счет внутреннего спроса", - отметили в агентстве.

Пока не ясно, как недавние изменения в управлении Национального банка Украины (НБУ) повлияют на независимость, денежно-кредитную политику и отношения страны с ключевыми кредиторами. В агентстве отмечают, что могут как повысить, так и понизить рейтинги Украины в следующем году.

Аналитики S&P отмечают, что положительное влияние на суверенные рейтинги имеют такие факторы как:

- увеличение валютных резервов;

- повышение качества макроэкономической политики с 2015 года;

- продолжение программы реформ, которое обеспечивает правительству страны доступ к заимствованиям на рынках капитала, а также к финансированию на льготных условиях, оказываемой международными - финансовыми институтами.

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Standard & poor's или S&P — дочерняя компания корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансового рынка. Она принадлежит к тройке самых влиятельных международных рейтинговых агентств. 27 сентября рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило срочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "В", прогноз стабильный. Рейтинги группы В означают, что эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия скорее всего негативно повлияют на его возможности и готовность осуществлять выплаты по долгам.