"Я сдержал слово перед президентом". Верланов заявил, что поступления от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных

В ноябре индикативные показатели поступлений в государственный бюджет от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию составили 102,2%. Таким образом, госказна пополнилась на 813, 4 млн грн, что на 17,6 млн грн, или на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает пресс служба Государственной налоговой службы Украины.

В общем, в период с августа по ноябрь налоговая перечислила в госбюджет 2 млрд 342,1 млн грн акцизного налога на ликеро-водочную продукцию. Сообщается, что это на 48,6 млн грн, или на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Новая налоговая служба уже начала работать таким образом, чтобы теневой рынок табака и алкоголя не чувствовал себя свободно. В начале месяца я лично пообещал президенту, что план по "алкогольному" акцизу будет выполнен, и сдержал слово ", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

По его словам, налоговая достигла подобного результата благодаря повышению эффективности администрирования и усиление борьбы с теневым оборотом алкоголя.

В частности, отметил Сергей Верланов, уже введена система электронного администрирования спирта, с помощью которой налоговая служба получила возможность мониторить каждый завод, в частности фиксировать текущие показатели остатков спирта.

"Детенизация оборота алкоголя продолжается. Следующий шаг - введение электронной акцизной марки, позволит поднять контроль над оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов ", - подчеркнул Сергей Верланов.

Напомним, 1 ноября в Тернополе состоялось рабочее совещание по вопросам развития спиртовой отрасли при участии президента Украины Владимира Зеленского и председателя ГНС Сергея Верланов. В ходе встречи глава налоговой заверил главу государства, что к концу 2019 поступления от "алкогольного" акциза в госбюджет будут выполнены на все 100% от запланированного