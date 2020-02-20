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четверг, 20 февраля 2020 21:40

82,7% пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума

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82,7% пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума
В Минсоцполитики рассказали о пенсиях. Фото: "5 канал"

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн. Это ниже фактического прожиточного минимума.

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой, которая требует решения", - заявила заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, передает пресс-служба.

При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения, уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

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Ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь, заявила Ненюченко.

Для подсчета количества населения на оккупированных территориях Крыма и Донбасса планируют проект спутниковой съемки. Его уже обсудили с представителями ООН, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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