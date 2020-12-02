8 тыс. грн для бизнеса: кто не получит помощь

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3987
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 171
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2025
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
10
4
9
9
6
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 72
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 387
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3987
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 117
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 10:04

8 тыс. грн для бизнеса: кто не получит помощь

  Комментировать
8 тыс. грн для бизнеса: кто не получит помощь
Размер помощи не будут привязывать к сумме уплаченных налогов. Фото: unsplash

Финансовою помощь в размере 8 тыс. грн не получат предприниматели, которые работали менее трех месяцев, изменили или прекратили свою деятельность.

Другие украинцы, которые работают, и физлица-предприниматели, которые потеряют часть дохода из-за усиления карантина, получат деньги. На это из бюджета планируют потратить более 10 млрд грн, пишет "Обозреватель".

Размер помощи не будут привязывать к сумме уплаченных налогов.

Без выплаты останутся сотрудники:

- если после 31 октября 2020-го вид деятельности предприятия сменили на тот, что не может работать в период локдауна;

- работают по совместительству;

- получают среднюю зарплату, которая выше 30 тыс. грн.

Не получат 8 тыс. грн помощи предприниматели, если:

- официально работают меньше трех месяцев;

- платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;

- которые после 31 октября 2020 года изменили вид деятельности;

- которые есть и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;

- уже прекратили свою деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому из представителей малого бизнеса выплатят обещанных Зеленським 8 тыс.

Для получения денег можно заполнить заявление в электронной форме с помощью Единого государственного портала электронных услуг. В заявлении нужно указать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, ИНН, адрес места жительства, подтверждение соответствия застрахованного лица положениям закона; номер банковского счета для выплаты единовременной материальной помощи - по стандарту IBAN.

Кроме этого, предусматривают следующие нововведения:

- поддержку будут оказывать на время карантина и шесть месяцев после него;

- продолжат договора аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период карантина

- отменят плату за аренду коммунального и государственного имущества;

- в стаж будет считаться период, когда человек получал помощь;

- позволят доплачивать ЕСВ самостоятельно, чтобы не потерять часть пенсии.

24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что государство предоставит одноразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. Направить на это средства хотят из фонда борьбы с Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8 тыс. грн для бизнеса: кто не получит помощь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Князь победил братьев и занял престол

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

Самое читаемое
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 23310
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 20385
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 9828
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 9657
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8496
Экономика
Курс доллара продолжает расти
Курс доллара продолжает расти Просмотров: 558
Депутаты не будут принимать бюджет в новогоднюю ночь - Разумков
Депутаты не будут принимать бюджет в новогоднюю ночь - Разумков Просмотров: 81
Аренда квартир: назвали районы с самым дешевым жильем
Аренда квартир: назвали районы с самым дешевым жильем Просмотров: 297
Зарплата 170 долларов - рассказали, когда украинцы пережили кризис десятилетия
Зарплата 170 долларов - рассказали, когда украинцы пережили кризис десятилетия
 Просмотров: 504
Финансовый кризис УЗ спровоцирован нечестными тарифам, и указывает на коррупцию - ВРУ
Финансовый кризис УЗ спровоцирован нечестными тарифам, и указывает на коррупцию - ВРУ Просмотров: 207
Больше всего комментируют
23
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
5
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 25637
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть