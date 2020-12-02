8 тыс. грн для бизнеса: кто не получит помощь

Размер помощи не будут привязывать к сумме уплаченных налогов. Фото: unsplash

Финансовою помощь в размере 8 тыс. грн не получат предприниматели, которые работали менее трех месяцев, изменили или прекратили свою деятельность.

Другие украинцы, которые работают, и физлица-предприниматели, которые потеряют часть дохода из-за усиления карантина, получат деньги. На это из бюджета планируют потратить более 10 млрд грн, пишет "Обозреватель".

Размер помощи не будут привязывать к сумме уплаченных налогов.

Без выплаты останутся сотрудники:

- если после 31 октября 2020-го вид деятельности предприятия сменили на тот, что не может работать в период локдауна;

- работают по совместительству;

- получают среднюю зарплату, которая выше 30 тыс. грн.

Не получат 8 тыс. грн помощи предприниматели, если:

- официально работают меньше трех месяцев;

- платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;

- которые после 31 октября 2020 года изменили вид деятельности;

- которые есть и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;

- уже прекратили свою деятельность.

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Для получения денег можно заполнить заявление в электронной форме с помощью Единого государственного портала электронных услуг. В заявлении нужно указать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, ИНН, адрес места жительства, подтверждение соответствия застрахованного лица положениям закона; номер банковского счета для выплаты единовременной материальной помощи - по стандарту IBAN.

Кроме этого, предусматривают следующие нововведения:

- поддержку будут оказывать на время карантина и шесть месяцев после него;

- продолжат договора аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период карантина

- отменят плату за аренду коммунального и государственного имущества;

- в стаж будет считаться период, когда человек получал помощь;

- позволят доплачивать ЕСВ самостоятельно, чтобы не потерять часть пенсии.

24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что государство предоставит одноразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. Направить на это средства хотят из фонда борьбы с Covid-19.