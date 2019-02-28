70% проверенных компаний нарушают трудовое законодательство

Общая сумма штрафов составила 1,6 млрд. грн Фото: Вінницька обласна державна адміністрація

Госслужба по вопросам труда оштрафовала в 2018 году около 10 тыс. предприятий за различные нарушения в сфере трудоустройства.

Общая сумма штрафов составила 1,6 млрд. грн. Об этом рассказал глава ведомства Роман Чернега, пишет Зеркало недели.

"Оплачено очень мало - 3-5%, остальные в судах. Но этого следовало ожидать - каждый может воспользоваться правом на обжалование. Если мы обнаруживаем 10 незарегистрированных работников, накладываем штраф более 1 млн грн. Понятно, что предприниматель будет пытаться обжаловать его", - сказал он.

В Гоструда уже есть случаи, когда кассационная инстанция подтвердила позицию инспекторов в правильности наложенного штрафа. За год проведено 14 тыс. проверок. Штрафы были наложены в 70% случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев получают меньше минималки

Бльше всего нарушений трудового законодательства служба Гоструда в 2018 году зафиксировала в сфере оплаты труда. Задолженность предприятий по выплате зарплат превышает 2,6 млрд. грн.

Министерство социальной политики предложило изменения в трудовой кодекс. Проект выставили на обсуждение. Новые правила фактически запрещают работодателям оформлять работников ФЛП.