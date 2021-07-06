"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы

Правительство не выполняет свои социальные обязательства. В том числе по доплате в 400 грн пенсионерам старше 75 лет. Социальные статьи относятся к так называемым защищенным, они оплачиваются в первую очередь. Государственный бюджет находится в очень критическом состоянии. Это подтверждает и тот факт, что еженедельно Министерство финансов выходит на долговой рынок и привлекает там в среднем 11-12 миллиардов гривен. Во 10-11-12% в зависимости от срока облигаций. Мы на уровне государства живем в долг, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

Автор: Елена Луценко Пенсионеров старше 75 лет немного и для бюджета это небольшие доплаты. Деньги на пенсии можно было найти

Реально было найти средства на обещанное повышение пенсии людям старше 75 лет?

Пенсионеров старше 75 лет немного и для бюджета это небольшие доплаты. Речь идет о нескольких сотнях миллионов гривен в месяц. Деньги на пенсии можно было найти. Бюджетом на этот год предусмотрено увеличение расходов на различные государственные органы - на 15-75%. Получается, что на чиновничий аппарат деньги найдут, а на социальные статьи нет. Я уже не говорю о том, что в настоящее время идет выполнение широко разрекламированных программ типа "Большая стройка". На это тоже есть средства. Правительство ставит неправильные приоритеты в своей бюджетной политике.

Выплаты переносят не впервые. Что происходит с пенсионной системой?

Пенсионная система у нас как была одноуровневая солидарная, такой и остается. При этой системе невозможно ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Это характерная черта солидарной системы. Ситуацию сможет улучшить накопительная пенсионная система. За ней давно работают все цивилизованные страны мира. Накопительный уровень постепенно из года в год будет уменьшать нагрузку на солидарную систему. В то же время в Украине тему введения накопительных уровней все время переносят и находят какие-то аргументы, почему нельзя сделать это сейчас. Этим только ухудшают состояние пенсионной системы. Из года в год в Украине все больше и больше дефицит Пенсионного фонда, который сегодня покрывается из государственного бюджета.

Что это за практика - доплаты различным категориям пенсионеров? Возможно комплексное повышение пенсий?

Это надо спросить наше правительство. Почему они проводят такую ​​политику в отношении пенсионеров, когда придают им мизерные суммы - 50, 100, 120 гривен. В то время, когда цены и коммунальные тарифы почти ежеквартально поднимают на десятки процентов. Такое повышение не корректно называть именно повышением. Это даже не полная индексация пенсий на показатель инфляции. А о повышении вообще речь не идет. Размер социального обеспечения напрямую зависит от состояния экономики. В слабой экономике не может быть высоких социальных стандартов. Поэтому сначала нужно заботиться о динамичном экономический росте. А тогда с этого роста можно брать деньги на повышение социальных стандартов. Экономика - это не электричество. Вы не можете включить включатель и сразу появятся высокие социальные стандарты. Сначала экономический рост, а тогда повышение уровня жизни граждан.

Какие реформы пенсионной системы нужны в Украине?

Нужно ввести классическую трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень - солидарный. Должен обеспечивать только минимальную пенсию, немного выше реального прожиточного минимума. Второй - обязательный накопительный уровень. Это процент от зарплаты, который зачисляется на личный пенсионный счет в банке или в пенсионном фонде, который человек избрал. На этот счет, как на депозит начисляются проценты. Третий уровень - накопительный добровольный. Это уже добрая воля самого гражданина, как он дополнительно заботится о своей старости. Таким образом, при выходе на пенсию, человек будет иметь три пенсионные кошельки: солидарная система, обязательная накопительная и добровольная. Все годы на накопительных уровнях начисляются проценты и при выходе на пенсию гражданин будет иметь возможность снять большую сумму и распоряжаться ею по своему усмотрению. Именно поэтому мы видим, как пенсионеры из цивилизованных стран проводят свою пенсию, путешествуя по миру. По официальным данным, 70% туристов в мире - это пенсионеры. Они это могут себе позволить именно потому, что накопительные уровни пенсионной системы им дали возможность при выходе на пенсию снять огромную сумму. Пенсионеры тратят деньги на то, чтобы увидеть мир. Наши пенсионеры с одноуровневой солидарной системой полностью зависят от чиновников и Кабинета министров, которые назначат им определенную сумму выплат после выхода на заслуженный отдых. Практически никакой связи с опытом работы, зарплатой, которую человек получал раньше. Есть определенная корреляция, но она незначительна. Бывает так, что человек проработал полный стаж 40 лет. И получает фактически такую ​​же пенсию, как человек, работавший меньше и на более низкой квалификации работы. Это также характерная черта солидарной пенсионной системы - социальная несправедливость. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам увеличат трудовой стаж для выхода на пенсию

Что нужно для перехода на трехуровневую систему?

Кабмин должен подать закон, а Верховная рада принять его. И назначить, что с 1 числа такого-то месяца в Украине начинают работать накопительные уровни. Обязать работодателей процент от зарплаты работника перечислять на его личный пенсионный счет. Третий добровольный уровень - это уже будет дело самих граждан. То есть для пенсионной реформы в Украине нужна только политическая воля и 226 голосов в парламенте.

Повышение пенсий на 400 грн перенесли на октябрь. Эти средства с 1 июля должны были получать украинцы, которым от 75 лет. Надбавку к пенсиям перенесли из-за нехватки средств в госбюджете, сообщила Министр соцполитики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода. "Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было ресурса. Главное было - сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так посчитали, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". 400 гривен все получат и в дальнейшем будут получать ежемесячно ", - пояснила Лазебная.