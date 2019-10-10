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четверг, 10 октября 2019 21:11

5 небоскребов Киева: сколько стоят квартиры
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Киев входит в десятку городов мира с наибольшим количеством высоток. В столице насчитывается 1214 многоэтажек.

В то же время в Киеве нет домов, которые могли бы посоревноваться с мировыми рекордсменами по высотности. Самые высокие - жилые многоэтажки. Их высота 122-170 м, пишет Сегодня.

Дом на Кловском спуске, 7а (168 м)

Небоскреб из кирпича и бетона построили в 2015-м. Состоит из двух секций - 47-этажного жилого комплекса и 18-этажного офисного центра. В доме четыре скоростных лифта, многоуровневый паркинг, витражные окна. На нижних этажах находятся офисы и магазины. В многоэтажке 238 квартир. Площадь однокомнатных составляет 89 м². Жилье стоит от $175 тыс., или 4,4 млн грн.

Автор: budport.com.ua
  В доме четыре скоростных лифта, многоуровневый паркинг, витражные окна.
В доме четыре скоростных лифта, многоуровневый паркинг, витражные окна.

Дом на ул. Леси Украинки 7в (152,5 м)

В эксплуатацию дом сдали в 2018 году. В многоэтажке 256 квартир, подземный паркинг, лаундж-зона с детскими площадками. На крыше открытый бассейн, фитнес-центр, ресторан и мини-парк с живыми деревьями. Самая дешевая "однушка" площадью 44 м² стоит $145 тыс. Самая дорогая трехкомнатная квартира 112 м² стоит $445 тыс. - более 10,9 млн грн.

Автор: jackhouse.com.ua
  Дом на ул. Леси Украинки 7в (152,5 м)
Дом на ул. Леси Украинки 7в (152,5 м)
Автор: jackhouse.com.ua
  На крыше открытый бассейн.
На крыше открытый бассейн.

Дома на Срибнокильской, 1 и Княжий затон, 21 (128 м)

Жилые комплексы введены в эксплуатацию в 2007 и 2008 годах. Находятся возле метро "Осокорки" и "Позняки". В каждом доме по 530 квартир, паркинги. В комплексе на Княжий Затон, 21 однокомнатная квартира 58 м² стоит $66 тыс. За четырехкомнатную квартиру площадью 140 м² в комплексе на Срибнокильской просят $250 тыс.

Автор: Википедия
  Однокомнатная квартира 58 м² стоит тыс.
Однокомнатная квартира 58 м² стоит тыс.

Дом на просп. Победы, 11б (140-150 м)

Жилой комплекс из трех башен планируют закончить в 2020 году. 36-этажные небоскребы объединят 5-этажным "поясом" с спорткомплексом, паркингом, бассейном и парком с аттракционами для детей. На крыше обустроят внутренний двор - через плотность застройки в районе. Квартиры продают без ремонта. Самая дешевая "однушка" 52 м² стоит $66,5 тыс.

Автор: kmb.ua
  Дом на просп. Победы, 11б (140-150 м)
Дом на просп. Победы, 11б (140-150 м)

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Дом на Оболонской набережной, 1 (122 м)

Комплекс построили в 2013-м. Состоит из двух зданий по 30 и 26 этажей соответственно. За $80 тыс. можно приобрести самую дешевую однокомнатную квартиру 37 м² с ремонтом. Самый дорогой шестикомнатный пентхауз площадью 544 м² стоит $1,7 млн.

Автор: Сегодня
  Дом на Оболонской набережной, 1 (122 м)
Дом на Оболонской набережной, 1 (122 м)
Новые государственные строительные нормы по высотных домах вступают в силу с 1 января 2020-го. Позволят строить многоэтажки высотой 150 м. Сейчас, согласно действующим строительным нормам, разрешается строить жилые и общественные высотные дома только до 100 м. Все здания выше 100 м, которые сегодня существуют в Украине, построенные с получением отклонений от строительных норм.
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