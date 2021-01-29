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5 ключевых вещей, о которых стоит помнить при поиске работы

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5 ключевых вещей, о которых стоит помнить при поиске работы
Работодатели все больше обращают внимание на новый показатель - LQ. Фото: unsplash

При поиске работы нужно быть готовым рассказать о своей способности к учебе и узнать как можно больше о компании, в которой хочется работать.

Ключевые советы для кандидатов рассказала директор по рекрутингу GlobalLogic Юлия Шмуля для Happy Monday.

1. Высокий LQ может стать козырем

Работодатели все больше обращают внимание на новый показатель - LQ, то есть коэффициент обучаемости. Он свидетельствует о желании и возможности человека расти профессионально и оставаться востребованным на рынке труда.

"Я во время интервью обязательно спрашиваю у кандидата, как он поддерживает свой уровень экспертности. Проанализировав ответ, получаю представление о заинтересованности человека в саморазвитии, ее жажде к обучению и стремлению роста", - говорит Юлия Шмуля.

2. Стоит критически относиться к первому впечатление

Не менее 78% кандидатов, когда принимают решение о сотрудничестве с компанией, анализируют впечатление от общения с потенциальным работодателем.

"Многие компании учитывают этот факт, пытаясь его улучшить. Поэтому советую не забывать о критическом мышлении - ведь первое впечатление вполне может оказаться ложным", - добавляет эксперт.

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3. Узнайте как можно больше о работе в компании

"Чтобы узнать как можно больше о компании, во время собеседования не стесняйтесь задавать вопросы, чтобы составить представление об атмосфере и сделать правильный выбор. Иногда компании практикуют тестовый день. Это позволяет получить правдивые впечатления о будущей должности, рабочем дне и команде. Еще одно ценное источник информации о внутренней кухне компании - дни открытых дверей", - говорит Юлия Шмуля.

4. Будьте готовы потратить на поиски реально много времени

В среднем кандидат тратит примерно 11 часов в неделю на подготовку к собеседованиям и просмотр новых предложений. Это нормально.

"В среднем кандидату нужно примерно 6 недель на поиск работы. А чтобы найти нужного специалиста, рекрутеры тратят примерно 42 дня. Учитывайте это в поисках и не отчаивайтесь, если не получите ответа в тот же день", - успокаивает эксперт.

5. Привлекайте к поиску LinkedIn и знакомых

По ее словам, 42% кандидатов в мире находят работу в LinkedIn. Чтобы использовать сеть как инструмент поиска работы, важно уделять внимание тому, как ваш профиль выглядит и достаточно ли в нем информации. Ведь рекрутер анализирует его всего 7 секунд.

Зарплату более 34 тыс. грн в месяц готовы платить специалистам по недвижимости. Значительно меньше получают те, кто работает в сельском хозяйстве и строительстве.

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