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40 млрд грн чистой прибыли Нафтогаза пошли в оффшоры - Тимошенко

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40 млрд грн чистой прибыли Нафтогаза пошли в оффшоры - Тимошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что запланированное правительством сокращение числа граждан, получающих субсидии- "это убийство украинцев". Фото: by Alexander Prokopenko

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает парламент создать временную следственную комиссию по проверке законности расходования средств, которые государство получает от граждан за газ.

Об этом она заявила на брифинге по итогам заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

"НАК "Нафтогаз" подал свой финансовый план в правительство и объявил "новые параметры уничтожения украинцев". В этом финансовом плане предложили с 1 июня повысить цены на газ для людей на 60 процентов (до 11 тыс. грн за тыс. м³. - Gazeta.ua), а затем осенью - еще на пять. Это убийство украинских семей! Куда пойдут эти деньги и кто будет ими пользоваться?" - возмутилась политик.

Она также отметила: компания "Нафтогаз", которая ничего не делает - не добывает и не транспортирует газ, "заработала" почти 40 млрд грн чистой прибыли за счет украинских семей.

"А это половина оборонного бюджета страны! И эти деньги просто пошли в оффшоры", - отметила лидер "Батькивщины".

По словам Юлии Тимошенко, эти средства не направляют на модернизацию газотранспортной системы, которую сегодня пытаются передать в управление международным транснациональным мошенникам. Она уверена, что президент Петр Порошенко так же задействован в этой схеме.

Кроме того, по словам председателя партии, правительство планирует уменьшить на 20% количество граждан, которые получают субсидии: "Это сознательное убийство украинцев".

Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду срочно принять проект постановления о создании Временной следственной комиссии по проверке законности расходования средств, которые государство получает от граждан от оплаты за газ, который зарегистрирован еще три года назад.

По мнению политика, указанная ВСК не создается, потому что такую ​​команду прямо дает президент, который заинтересован в газовой коррупции.

Тестом для парламента и спикера Андрея Парубия как раз и станет первоочередное рассмотрение вопроса о ВСК.

"Парламент должен показать: является ли он коррупционной группировкой, которая является соучастником всех преступлений, или нет", - заявила она.

К тому же лидер "Батькивщины" отметила, что лично готова возглавить такую ​​ВСК, чтобы показать, как на коррупционных сделках в газовой отрасли власть обирает украинские семьи.

ВО "Батькивщина"
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