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четверг, 31 декабря 2020 12:23

2021-го украинским производителям будет легче пробиться на рынок Великобритании

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2021-го украинским производителям будет легче пробиться на рынок Великобритании
Соглашение о свободной торговле вступит в силу 1 января 2021 года. Фото: pexels.com

Украинские товары смогут свободно попадать на британский рынок благодаря соглашению о свободной торговле с Великобританией.

Она вступит в действие с 1 января 2021 года. Свободный доступ получит 98% украинской продукции, сообщает Министерство развития экономики

С 2023 для Украины либерализируют еще 2% торговли.

"Важным было не только подписать соглашение с Великобританией, но и согласовать это с Европейским Союзом, учитывая подписанное ранее соглашение об ассоциации. Нам удалось достичь хороших результатов, поскольку наши показатели торговли с Евросоюзом не были изменены", - сказал министр Игорь Петрашко.

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Также министерство готовит новые соглашения с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Украина планирует расширить возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках региональной конвенции ПанЕвроМед.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которая заменит соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

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31
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