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понедельник, 01 февраля 2021 10:38

2 копейки стоят 30 тыс. грн: как выглядит монета

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2 копейки стоят 30 тыс. грн: как выглядит монета
Тираж монеты составил всего 20-30 шт. Фото: pexels.com

За украинскую монету номиналом 2 коп 1992 года на аукционе готовы заплатить 20-30 тыс грн. Впрочем, монета должна иметь узкий венок на реверсе.

Алюминиевые 2 коп 1992 года, а также из других металлов, это пробный лимитированный тираж, пишет нумизматический портал Monety.in.ua.

Ее отчеканили с узким венком, потому, что на монету 2 коп использовали тот же инструмент, как и на 10 коп. Диаметры этих монет отличались незначительно, и казалось, что они одинаковы. Потом выяснилось, что 2 коп диаметром больше.

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Тираж монеты составил всего 20-30 шт. В каталоге И. Коломийца данная разновидность отмечена как 1ГА.

На реверсе указан номинал "2 копейки", на аверсе - надпись "Украина", малый герб и дата "1992". Монета может быть выполнена из алюминия, немагнитной или магнитной стали, никелевого сплава, меди. Самая дешевая монета из алюминия, ее стоимость от 13 до 20 тыс грн. В других металлах монета ценится выше. В 2017 году на аукционе ИТК продали 2 коп из немагнитной стали по $1100.

Банкнота номиналом 200 грн 4-го поколения соревнуется в международном конкурсе за звание "Банкноты года". Его о рганизует Международное общество банкнот.

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Дата
01
февраля

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