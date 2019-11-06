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среда, 06 ноября 2019 11:16

12 тыс. грн и больше: какая зарплата светит украинцам

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12 тыс. грн и больше: какая зарплата светит украинцам
В сентябре этого года украинцы в среднем получили 10 687 грн. Фото: Газета "День"

В 2020 году средняя зарплата вырастет на 17% - до 12 497 грн.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12 497 гривен в 2020 году, 14 187 гривен в 2021 году, 16 047 гривен в 2022 году", - написал в Facebook министр финансов Тимофей Милованов.

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В сентябре этого года украинцы в среднем получили 10 687 грн. Это в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы - 4173 грн.

За последние 12 месяцев в Украине средняя зарплата выросла на 18,2%, свидетельствуют данные Госстата. Наибольшие выплаты в столице. Наименьшие - в Черновицкой области.

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