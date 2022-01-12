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116 млрд грн: Нафтогаз увеличил поступления в госказну на 12,6%

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  Facebook.com/Юрий Витренко - Yuriy Vitrenko
Facebook.com/Юрий Витренко - Yuriy Vitrenko

В прошлом году НАК "Нафтогаз Украины" уплатила государству 116 млрд грн налогов и сборов. Это на 13 млрд грн или на 12,6% больше, чем в 2020 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.

"Национальная компания обеспечила десятую часть всех поступлений в государственный бюджет Украины. Для понимания – почти столько же было направлено на нужды Министерства обороны в 2021 году", - подчеркнул он.

В то время как в 2020 году и в 1-м квартале 2021 года Нафтогаз, к сожалению, был убыточным, что привело к изменениям в его руководстве. При этом, как напоминает Витренко, отчисления в госбюджет в 2020 году включали еще дивиденды (распределение прибыли) за 2019 год.

"Прибыль тогда фактически обеспечило одно направление деятельности – транзит, без поступлений от которого, включая поступления по решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз был бы убыточным и в 2019 году", – констатирует Витренко.

С 2020 года деятельность по транспортировке газа была отделена от Нафтогаза. Но благодаря изменениям в подходах к руководству компании, начиная со 2-го квартала 2021 года, финансовые результаты работы Нафтогаза удалось улучшить, а платежи в госбюджет – увеличить.

За второй квартал 2021 года компания показала прибыль в финансовой отчетности, обзор которой на соответствие международным стандартам сделал международный аудитор.

"Несмотря на все упреки в расходовании Нафтогазом государственных средств, в этом году мы доказали обратное. Национальная компания не только не взяла с государственной казны ни копейки, но и полностью уплатила все налоги, увеличив платежи в госбюджет", - добавил глава Нафтогаза.

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