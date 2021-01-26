112 кг кокаина, 16 т сигарет, 480 л виски: самые резонансные нарушения на таможне

Среди крупнейших нарушений - 126 тыс. л коньячного спирта с Кипра. Фото: Государственная таможенная служба

26 января отмечается Международный день таможенника. Его основали 1983-го, с тех пор празднуют ежегодно.

История праздника начинается 1952 года, когда вступила в силу Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества. Впоследствии ее переименовали во Всемирную таможенную организацию.

Украина входит в состав этой организации с 1992 года. Собственный День работника таможенной службы Украины отмечаем 25 июня в день принятия Верховной Радой 1991 года Закона о таможенном деле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец отправил посылкой пулемет

За прошлый год работники таможенной службы Украины обнаружили 14 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,6 млрд грн.

Наиболее резонансными случаями 2020-го стали:

- попытка незаконного ввоза через Одесскую таможню 750 кг психостимуляторов. Стоимость партии оценили в 840 млн грн;

- попытка незаконного ввоза 112 кг кокаина в порту "Южный". Стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн;

- через пункт пропуска "Ужгород" попытались нелегально ввезти мобильных телефонов, планшетов и других устройств на сумму более 93 млн грн;

- в Одесском порту изъяли 16 т сигарет на 20 млн грн.

В прошлом году одесские таможенники обнаружили 747 тыс. пачек сигарет в контейнере с тканью в порту и 592 тыс. пачек сигарет среди чая.

Также 2020 года зафиксировали 163 случая нарушений таможенных правил при перемещении спирта и алкогольных напитков. Изъяли более 134 тыс. л спирта и алкогольных изделий почти на 7,7 млн грн.

Среди крупнейших нарушений - 126 тыс. л коньячного спирта с Кипра и незадекларированные 480 л виски.

В пунктах пропуска аэропортов "Борисполь" и "Киев" таможенники помешали перемещению через границу драгоценностей и старинных монет с нарушением порядка прохождения "зеленого коридора". Новые женские швейцарские наручные часы Rolex и Ulysse Nardin были в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Еревана. Часы изготовлены из золота и украшены бриллиантами. По предварительным оценкам, общая стоимость обоих часов более 1,5 млн грн.