11 тыс. грн за монету: как выглядят уникальные копейки

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 90
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 153
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6291
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1179
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 450
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 612
Фото
Все фото
6
8
18
6
11
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 450
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 486
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 558
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 522
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 09:52

11 тыс. грн за монету: как выглядят уникальные копейки

  Комментировать

За редкую монету номиналом 1 коп. нумизматы могут заплатить 11 тыс. грн.

30-900 грн украинцам предлагают за экземпляры, что попадаются чаще, передает "Обозреватель".

Такие монеты готовы покупать на специализированном форуме. На нем же проводят консультацию по их уникальности.

По 700-900 грн нумизматы готовы покупать монеты номиналом 1 коп. 1992 года. Ее особенность заключается в том, что правый верхний лист на аверсе - прямой, а левый - ступенчатый.

Автор: monety.in.ua
  За такую монету предлагают 700-900 грн
За такую монету предлагают 700-900 грн

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14 тыс. грн за монету: самые дорогие 10 коп. в Украине

30-50 грн предлагают тем, кто найдет монету такого же номинала и года изготовления, но с правым верхним ступенчатым письмом.

Если на монете будут изображены крупные ягоды, она может оказаться редкой разновидностью 1.35АА. В 2019-м такую ​​монету продали на аукционе за 11 тыс. грн.

Автор: monety.in.ua
  Монета разновидности 1.35АА
Монета разновидности 1.35АА

Национальный банк на биржевом аукционе по продаже памятных монет и сувенирной продукции продал все запланированные лоты. Их общая стоимость составила более 430 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «11 тыс. грн за монету: как выглядят уникальные копейки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Скупал бриллианты у французских аристократов

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 39629
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 27045
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 19728
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 Просмотров: 16929
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 15984
Экономика
Скупал бриллианты у французских аристократов
Скупал бриллианты у французских аристократов
 Просмотров: 72
Объяснили, почему газ населению продают вдвое дороже себестоимости
Объяснили, почему газ населению продают вдвое дороже себестоимости Просмотров: 234
Доллар прекратил стремительный рост
Доллар прекратил стремительный рост Просмотров: 441
Цены на нефть превысили 63 доллара
Цены на нефть превысили 63 доллара Просмотров: 135
Россия в опасности и новое испытание для Украины: 5 блогов недели
Россия в опасности и новое испытание для Украины: 5 блогов недели
 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
12
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 26085
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть