11 тыс. грн за монету: как выглядят уникальные копейки

За редкую монету номиналом 1 коп. нумизматы могут заплатить 11 тыс. грн.

30-900 грн украинцам предлагают за экземпляры, что попадаются чаще, передает "Обозреватель".

Такие монеты готовы покупать на специализированном форуме. На нем же проводят консультацию по их уникальности.

По 700-900 грн нумизматы готовы покупать монеты номиналом 1 коп. 1992 года. Ее особенность заключается в том, что правый верхний лист на аверсе - прямой, а левый - ступенчатый.

Автор: monety.in.ua За такую монету предлагают 700-900 грн

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30-50 грн предлагают тем, кто найдет монету такого же номинала и года изготовления, но с правым верхним ступенчатым письмом.

Если на монете будут изображены крупные ягоды, она может оказаться редкой разновидностью 1.35АА. В 2019-м такую ​​монету продали на аукционе за 11 тыс. грн.

Автор: monety.in.ua Монета разновидности 1.35АА

Национальный банк на биржевом аукционе по продаже памятных монет и сувенирной продукции продал все запланированные лоты. Их общая стоимость составила более 430 тыс. грн.