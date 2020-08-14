– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й те, що плавати я не вмію. Мені дають шматок пінопласту й відправляють у басейн – "всегда будь готов".

Такого страху доти я не знала. І такої тривоги, як від щотижневих 5-хвилинок ненависті після тамтешніх концертів дитячої самодіяльності. Щоразу брала слово директорка. Огрядна, в роках жінка на межі істерики розповідала про "какую страну развалили" і що далі буде тільки гірше.

Згадую цей епізод, читаючи книжку Олександра Михеда "Я змішаю твою кров з вугіллям". Зрозуміти український Схід". Перша частина назви – слова, сказані Володимиром Дегтярьовим, секретарем донецького обкому партії. Так він попереджав Олексія Нікітіна, "аби не пхав носа в чужі справи". За 11 років до того гірничий інженер умовив 129 шахтарів підписатися під листом до ЦК КПРС про злочини керівництва шахти "Бутівка", постійні порушення правил безпеки. Справу зам'яли. Нікітіна звільнили. Ще за два роки – у грудні 1971-го – в аварії на "Бутівці" гинуть семеро гірників. Протести в місті втихомирюють пів тисячі міліціонерів і кагебешників. Натовп скандує ім'я Нікітіна. За кілька тижнів його арештують, звинуватять в антирадянському наклепі і відправлять до психлікарні. До смерті 1984-го на примусовому "лікуванні" він проведе 12 років.

Що стояло за тими словами Дегтярьова? Тотальне володіння іншою, підневільною системі людиною, каже Олександр Михед: "Відчуття, коли ти і є влада, ти і є справедливість. Суд – твій, міліція і КГБ – твої, інтереси – твої". Ідеться про придушення волі й волевиявлення, твого права на безпеку, захист: "Ніщо твоє не належить тобі".

Про належність себе собі говорять жінки у відео, що шириться соцмережами напередодні президентських виборів у Білорусі. Цитують Олександра Лукашенка, що справа жінки – прикрашати світ. І народжувати дітей, найкраще трьох.

10 серпня ЦВК оголошує: Лукашенко здобув 80,23% голосів, Світлана Тихановська – на другому місці з 9,9%. Опозиційна кандидатка вимагає визнати результати недійсними. Закликає провести повторний підрахунок