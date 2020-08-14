Ніщо твоє не належить тобі

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 216
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 450
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 504
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2646
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2376
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 945
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1512
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1755
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 945
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1800
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 81
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
вторник, 18 августа 2020 16:50
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька

Ніщо твоє не належить тобі

  Комментировать

– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й те, що плавати я не вмію. Мені дають шматок пінопласту й відправляють у басейн – "всегда будь готов".

Такого страху доти я не знала. І такої тривоги, як від щотижневих 5-хвилинок ненависті після тамтешніх концертів дитячої самодіяльності. Щоразу брала слово директорка. Огрядна, в роках жінка на межі істерики розповідала про "какую страну развалили" і що далі буде тільки гірше.

Згадую цей епізод, читаючи книжку Олександра Михеда "Я змішаю твою кров з вугіллям". Зрозуміти український Схід". Перша частина назви – слова, сказані Володимиром Дегтярьовим, секретарем донецького обкому партії. Так він попереджав Олексія Нікітіна, "аби не пхав носа в чужі справи". За 11 років до того гірничий інженер умовив 129 шахтарів підписатися під листом до ЦК КПРС про злочини керівництва шахти "Бутівка", постійні порушення правил безпеки. Справу зам'яли. Нікітіна звільнили. Ще за два роки – у грудні 1971-го – в аварії на "Бутівці" гинуть семеро гірників. Протести в місті втихомирюють пів тисячі міліціонерів і кагебешників. Натовп скандує ім'я Нікітіна. За кілька тижнів його арештують, звинуватять в антирадянському наклепі і відправлять до психлікарні. До смерті 1984-го на примусовому "лікуванні" він проведе 12 років.

Що стояло за тими словами Дегтярьова? Тотальне володіння іншою, підневільною системі людиною, каже Олександр Михед: "Відчуття, коли ти і є влада, ти і є справедливість. Суд – твій, міліція і КГБ – твої, інтереси – твої". Ідеться про придушення волі й волевиявлення, твого права на безпеку, захист: "Ніщо твоє не належить тобі".

Про належність себе собі говорять жінки у відео, що шириться соцмережами напередодні президентських виборів у Білорусі. Цитують Олександра Лукашенка, що справа жінки – прикрашати світ. І народжувати дітей, найкраще трьох.

10 серпня ЦВК оголошує: Лукашенко здобув 80,23% голосів, Світлана Тихановська – на другому місці з 9,9%. Опозиційна кандидатка вимагає визнати результати недійсними. Закликає провести повторний підрахунок

Автор: Лілія ДВОРЕЦЬКА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ніщо твоє не належить тобі». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Президента взяли под домашний арест

Основали первую награду независимой Украины

Из Крыма начали выселять людей

Украинцы и поляки договорились о перемирии

Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой

Родился "убийца" Моцарта

Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск

Миллионер скрылся с места смертельной аварии

Самое читаемое
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 12681
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 8316
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса 1 Просмотров: 6813
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 6057
Гороскоп на 17-23 августа: что нужно успеть сделать, чтобы везло осенью
Гороскоп на 17-23 августа: что нужно успеть сделать, чтобы везло осенью
 Просмотров: 4977
Лілія Дворецька
Мовний бар'єр 1 Просмотров: 1723
Больше всего комментируют
3
Кузьме дали Героя Украины
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
В Сомали боевики атаковали отель: более 10 погибших
1
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
1
Кравчук придумал способ общения с оккупированным Донбассом
Голосов: 1984
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua