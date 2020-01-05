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воскресенье, 05 января 2020 16:56

Журналисты нашли доказательства участия РФ в обстрелах на Донбассе

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Журналисты нашли доказательства участия РФ в обстрелах на Донбассе
Артиллерийские удары российских вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Фото: "Рубрика"

Расследователи нашли подтверждения причастности российской армии к обстрелам на Донбассе.

Артиллерийские части российских вооруженных сил совершили по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов на Донбассе летом 2014 года. Удалось установить еще 130 возможных артиллерийских позиций, говорится в отчете Bellingcat.

127 зон поражения расположены в пределах 3 км от российской границы. 408 зон в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, которая пересекает российско-украинскую границу.

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"Судя по общему количеству воронок, летом 2014 российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины. Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижнюю границу оценки действительного числа атак. Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149", - заявили расследователи.

По данным военной разведки, потери российских оккупационных войск в течение 2019 составили 619 человек. Ранения и травмы получили 939 боевиков.

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Дата
05
января

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