"Зоопарк-1": Захарченко случайно "спалил" наличие российского оружия в ДНР

Автор: Допресс Захарченко разоблачил наличие российского оружия в ДНР

Главарь террористического бандформирования ДНР Александр Захарченко случайно "официально" признал наличие у боевиков российского контрбатарейного комплекса "Зоопарк-1".

Об этом сообщил сайт "Донпресс".

Наличие оружия Захарченко "спалило" его "распоряжение" о награждении ряда лиц почетными грамотами. Отмечается, что в приложении, опубликованном на "официальном" сайте ДНР, есть лейтенант Александр Сапасай, который командует комплексом 1Л219М.

"Зоопарк-1" (индекс ГРАУ 1Л219М) стоит на вооружении исключительно в армии Российской Федерации. Следовательно, все заявления боевиков и российских лидеров, которые уверяют, что террористы на Донбассе используют трофейное оружие, отобранное в ходе боев в ВСУ Украины, теряют какой-либо смысл. "Зоопарк-1" никогда не экспортировался ни в одну страну мира", - говорится в сообщении.

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Информацию заметил и зафиксировал в скриншотах украинский блогер Necro Manger, после чего "распоряжения" главаря ДНР с "официального" сайта удалили.

Главарь террористов ДНР Александр Захарченко подписал "приказ" об увольнении "министра образования ДНР" Ларисы Поляковой.