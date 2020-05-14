Жизнь оборвала пуля снайпера: назвали имя погибшего на Донбассе воина

 
Ексклюзивы
1/5
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 423
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1080
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 765
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 126
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1458
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 981
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1917
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5742
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3240
Фото
Все фото
5
4
16
3
3
Танки, гаубицы и &quot;Гвоздики&quot;: показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
Составил компанию Захарченко: на Донбассе ликвидировали пророссийского боевика
Составил компанию Захарченко: на Донбассе ликвидировали пророссийского боевика
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
Боевики обстреляли жилые кварталы
Боевики обстреляли жилые кварталы
Видео
Все видео
Воины ВСУ уничтожили позицию российских наемников: показали видео
Воины ВСУ уничтожили позицию российских наемников: показали видео
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1926
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3240
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4068
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1917
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 576
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 13:42

Жизнь оборвала пуля снайпера: назвали имя погибшего на Донбассе воина

  Комментировать
Жизнь оборвала пуля снайпера: назвали имя погибшего на Донбассе воина
На Донбассе погиб 24-летний житель Винничины Александр Карпика. Фото: Facebook/Лариса Билозир

На Донбассе погиб житель Винницкой области 24-летний Александр Карпика.

По сообщению Винницкой ОГА, жизнь военнослужащего 30-й бригады Новоград-Волынского полка оборвалась 13 мая во время выполнения служебных обязанностей на территории Луганской области.

Украинский защитник получил огнестрельное сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Спасти жизнь бойца, к сожалению, не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты стреляли из запрещенного оружия, погиб украинский военный

Народный депутат Лариса Билозир написала в Facebook: "Вблизи Золотого Донецкой области от пули снайпера погиб Александр Карпика из села Буды ... ему было 24 ".

В ходе проведения АТО и операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях погиб 161 винничанин, 73 участника боевых действий умерли от ран и болезней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жизнь оборвала пуля снайпера: назвали имя погибшего на Донбассе воина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Российские войска оставили украинский город

На финал в Базель полетели самолетом Щербицкого – Решко

Начался суд над подозреваемыми в поддержке националистов

Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд

Нидерланды захватили за пять дней

Самое читаемое
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 18369
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 17766
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 14382
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
26
 Просмотров: 9900
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 9045
Донбасс
На фронте погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады
На фронте погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады Просмотров: 252
Боевики готовили на пунктах пропуска провокации со стрельбой
Боевики готовили на пунктах пропуска провокации со стрельбой Просмотров: 108
У Зеленского прокомментировали российские "игры за спиной" в Берлине
У Зеленского прокомментировали российские "игры за спиной" в Берлине Просмотров: 387
Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
5
 Просмотров: 801
Донбасс тотально загрязнен российскими минами
Донбасс тотально загрязнен российскими минами Просмотров: 99
Больше всего комментируют
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
2
Секреты раннего развития
2
Немецкий депутат оскандалился пророссийским заявлением
2
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Голосов: 7609
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua