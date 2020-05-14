Жизнь оборвала пуля снайпера: назвали имя погибшего на Донбассе воина

На Донбассе погиб 24-летний житель Винничины Александр Карпика. Фото: Facebook/Лариса Билозир

На Донбассе погиб житель Винницкой области 24-летний Александр Карпика.

По сообщению Винницкой ОГА, жизнь военнослужащего 30-й бригады Новоград-Волынского полка оборвалась 13 мая во время выполнения служебных обязанностей на территории Луганской области.

Украинский защитник получил огнестрельное сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Спасти жизнь бойца, к сожалению, не удалось.

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Народный депутат Лариса Билозир написала в Facebook: "Вблизи Золотого Донецкой области от пули снайпера погиб Александр Карпика из села Буды ... ему было 24 ".

В ходе проведения АТО и операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях погиб 161 винничанин, 73 участника боевых действий умерли от ран и болезней.