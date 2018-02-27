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вторник, 27 февраля 2018 16:31

"Живет в Киеве, работает в НАН Украины" - нашли дочь задержанного министра ДНР

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Автор: Обозреватель
  Виктория Голенко дочь задержанного "министра угля и энергетики" ДНР.
Виктория Голенко дочь задержанного "министра угля и энергетики" ДНР.

У задержанного "министра угля и энергетики" Эдуарда Голенко есть дочь Виктория, которая живет в Киеве.

Об этом сообщил сайт "Обозреватель".

"Дочь пособника террористов закончила аспирантуру Института экономико-правовых исследований НАН Украины и живет в Киеве", - говорится в сообщении.

На сайте НАН Украины отмечается, что Виктория Голенко работает "ведущим юристом отдела".

"На сайте указано, что в 2013 году Виктория Голенко закончила экономико-правовой факультет Донецкого национального университета по специальности "правоведение". После этого она сразу же устроилась в НАН", - указывается.

Отмечается, что самого Эдуарда Голенко арестовали, потому что он не отвечал интересам Захарченко.

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"На место Голенко Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека - Сосновского. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что против Сосновского в РФ возбуждено уголовное дело", - отметил сторонник ДНР Константин Долгов.

Уже 27 февраля главарь террористов в Донецке Александр Захарченко заявил, что "они борются с коррупционерами, невзирая на лица и биографию". Так он прокомментировал задержание Голенко и его пособников.

Задержанного министра Голенко боевики подозревают в хищении более 100 млн российских рублей (50 млн гривен). В результате спецоперации задержаны 22 чиновника разных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

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