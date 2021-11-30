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вторник, 30 ноября 2021 13:05

Жители ОРДЛО вступили в партию Путина "Единая Россия"

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Жители ОРДЛО вступили в партию Путина &quot;Единая Россия&quot;
. "Единая Россия" - провластная политическая партия, руководящая партия РФ. Создана 1 декабря 2001 года. Фото: Кирилл Кухмарь, ТАСС

100 жителей оккупированной Российской Федерацией части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты политической партии "Единая Россия".

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке 30 ноября, пишут "Новости Донбасса".

"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" (Андрея Турчака. - Gazeta.ua) первые 100 жителей Донбасса - граждане России получили партийные билеты всероссийской политической партии "Единая Россия", - сказал Водолацкий.

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В начале ноября стало известно, что "ЕР" готовится принять в партию 100 "чиновников" оккупационных властей ЛДНР.

На выборах в Госдуму путинская партия "Единая Россия" фактически получила монопольное положение в ОРДЛО и проводила активную агитационную кампанию.

"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября 2021 года.

К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.

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Дата
30
ноября

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