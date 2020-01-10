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пятница, 10 января 2020 17:08

Житель оккупированного Алчевска шокировал зарплатами и ценами на коммунальные

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Житель оккупированного Алчевска шокировал зарплатами и ценами на коммунальные
Без экономии все ежемесячные платежи в трехкомнатной квартире на двух составляют около 983 грн Фото?intvua.com

22-летний Антон, который родился и вырос в городе Алчевск Луганской области, вернулся в оккупированный город после учебы в университете. Парень рассказал, что был удивлен, что город живет без горячей воды, мобильного интернета, с зарплатами в несколько тысяч рублей.

Без экономии все ежемесячные платежи в трехкомнатной квартире на двух составляют около 2500 рублей(983 грн) зимой и 1500 рублей(590 грн) летом.

Свет-0,73 руб (0,28 коп)/ кВт до 100 кВт / мес и 1,26 руб/кВт после 100 кВт / мес. За 300 кВт в месяц платим 325 рублей.

Вода — 32,16 руб/м3 (12,59 коп). За 15 м3 платим 482,4 рублей (189.67 грн) ;

Квартплата — 172 руб/мес ( 67.68 грн)(трехкомнатная квартира, точную площадь не знаю);

Мусор — 17 руб/мес (6.69 грн) (его плохо вывозят, контейнеры стоят полные, мусор складывается рядом, ЖЭК не реагирует);

Газ — 55 руб/чел (21.64 грн). Стоимость по счетчику не знаю;

Отопление — 918 руб/мес (361.23 грн) (трехкомнатная квартира, точную площадь не знаю);

Связь — 50 руб/мес (19.68 грн). Услуги предоставляет местный оператор "Лугаком";

Интернет — провайдер "Алчевск.net" предоставляет тарифы по 200 (78.7 грн), 250 (98.38 грн), 300 (118.05 грн) и 360 ( 141.66 грн) рублей в месяц за 6, 30, 50 и 100 Мбит/с соответственно.

В большинстве домов проблемы с водой. Иногда воду не подают по несколько дней в неделю, поэтому местные ставят установки с накопительными баками. Установить такую стоит 15 тыс рублей( 6 тыс грн)

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С работой туго. За места держатся местные жители годами, а зарплаты сравнительно небольшие.

Бариста 3,9 - 4,7 тыс грн на оккупированной территории и 7 до 11 тыс грн за пределами

Повар 2,3 -3 , тогда как за пределами оккупированной территории повар получает 9 — 13 тыс грн

Квалифицированный работник завода со стажем на оккупированной территории имеет 8 тыс грн, тогда как за пределами получает 16-18 тыс грн

Таксист имеет от 2,3 тыс грн до 4 тыс грн, а в Киеве может получить от 14 до 22 тыс грн

Охранник на оккупированной территории получит 2,7 — 3 тыс грн, тогда как за пределами будет 7-9 тыс грн

Продавец оккупированной территории, который работает понедельно будет иметь от 2 до 3 тыс грн, тогда как за пределами средняя зарплата продавца составит 6-9 тыс грн

Учитель со стажем будет 6 тыс грн, без стажа — 3 тыс грн, тогда как на неоккупированной территории учитель получает 7-12 тыс. грн.

Тринадцать заправочных станций, действовавших в районе проведения операции Объединенных сил без разрешительных документов, прекратили свою деятельность в течение прошлой недели. Об этом сообщают в штабе ООС

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