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Жена полковника Безъязыкова рассказала поразительные факты о его освобождении из плена

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Жена полковника Безъязыкова рассказала поразительные факты о его освобождении из плена
Маргарита Безъязыков Порошенко не причастен к освобождению мужчинуа. Фото: Судовий репортер

Освобождение из российского плена полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова не было "спецоперацией" с участием президента Петра Порошенко.

ДНР "обменяла" полковника на двух женщин, сообщил Судебный репортер.

Такое во время допроса в Шевченковском суде Киева рассказала Маргарита Безъязыкова.

По ее словам, в конце 2015 году ее муж позвонил из плена и дал номер Николая, с которым она могла договориться об обмене пленными.

В переговорах участвовали волонтеры и СБУ. Николай предложил для обмена двух женщин по имени Светлана - одну удерживали во Львовской области, вторую в Краматорске.

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Как отметила жена полковника, после освобождения СБУ сказала ей не разглашать подробности обмена и ссылаться на секретную спецоперацию.

"Чтобы я ничего лишнего не сказала. Мол я должна поблагодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это происходило якобы - сказать это надо было журналистам", - призналась Безъязыкова.

12 декабря 2016 после освобождения из плена полковника Ивана Безъязыкова обвинили в сотрудничестве с террористами и госизмене.

По материалам прокуратуры, попав в плен, 25 августа 2014 Безъязыков вроде бы согласился занять пост заместителя руководителя отдела аналитической работы управления военной разведки ДНР. Такое предложение ему, по версии следствия, озвучил глава и основатель военной разведки ДНР - гражданин России, полковник ГРУ РФ Сергей Дубинский (Хмурый).

Сам Иван Безъязыков вины не признает.

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