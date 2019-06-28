Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

Максим Горяинов, об освобождении которого из плена боевиков договорился лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, способствовал тому, чтобы в плену у террористов ЛДНР оказались семеро украинских военнослужащих. Об этом у себя в Facebook написала супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова.

"Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горяинова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот, кого вызволяет Медведчук", — написала супруга военного.

Напомним, 22 мая восемь украинских военнослужащих попали в плен к пророссийским боевикам в районе населенного пункта Новотроицкое. Бойцы ехали на грузовике на сверку оружия в одно из подразделений.

В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.

Соответствующий поступок Медведчука прокомментировал президент Владимир Зеленский.