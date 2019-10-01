"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера

Фото: София Староконь

Митинг против подписания формулы Штайнмайера проходит на Майдане Незалежности в Киеве.

Пришло около 300 человек, сообщает Gazeta.ua.

Протестующие кричат ​​"Крым! Донбасс! Украина!", "Нет капитуляции!" и "Долой Зеленского!"

На площади присутствовал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Пока ни один документ не подписан. Россия хочет, чтобы подписывал президент Зеленский во время встречи в нормандской формате. Я считаю, что нужно повышать уровень общественного давления на то, чтобы официального подписания не было. Россия будет продолжать давление. С таким президентом не надо вооруженными силами на нас давить. Достаточно малороссийского окружения, через которое можно влиять и он будет танцевать под москальскую дудку", - сказал Тука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" - российские СМИ

К митингующим присоединились националисты из Нацкорпуса, которые были под Офисом президента. Им начали кричать "Аваковские собаки вон!" и "Позор!". Те отвечают "Свинарчуков за решетку". Происходят попытки провокации конфликта.

"Конфликт это реакция на ваше поведение. Вы отвлекаете на себя реакцию", - сказали националистам.

"А зачем вы кричали позор, когда мы спускались", - ответили представители Нацкорпуса.

"Вы пришли и стали в центре события. Не сказали зачем вы пришли", - сказали митингующие.

"Я азовец, мы проводили мероприятие, думали поддержать вас. Если что, вы можете на нас рассчитывать", - сказал член Нацкорпусу.

"Не то время, чтобы ветераны конфликтовали", - говорят азовцу. Конфликт был исчерпан.

"У нас когда-то Янукович подписал обращение к Путину о помощи, а народ сказал нет", - сказал присутствовавший на митинге заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Столкновения на митинге он назвал попыткой политических сил прорекламироваться.

"Нам не надо формулы Штайнмайера", - сказала одна из участниц.

Впоследствии на Майдане таки произошла драка между двумя мужчинами. Вызвали полицию диалога.

Участники митинга спели гимн Украины. Договорились собраться на Майдане завтра в 10.00 и 19.00. Обещают принести цветы для погибших героев.

"Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.